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世新大學畢典兩天五場次 產業領袖齊聚

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
世新大學113學年度畢業典禮，分為兩天五場次舉行。圖／世新大學提供
世新大學113學年度畢業典禮，分為兩天五場次舉行。圖／世新大學提供

世新大學113學年度畢業典禮5月24日至25日在世新講堂舉行，主題為「青春不散 未來可期」，五場次典禮有各界產業領袖與學術菁英參與，邀請雲朗集團總經理盛治仁、中華電信總經理林榮賜、中國電視公司董事長盧秀芳，以及身為校友的台灣金融研訓院院長高一誠、三立媒體集團總經理高明慧等人擔任嘉賓致詞，除了剖析未來趨勢，也勉勵畢業生應對挑戰。

世新大學校長陳清河在致詞中以「三大管理」與「三大智慧（3Q）」，勉勵畢業生迎向未來。他強調身體健康是成功基石，良好的時間與情緒管理則是面對挑戰的關鍵；同時提出智商（IQ）、情商（EQ）與德商（MQ）的重要性，鼓勵畢業生以知識創造價值、以情緒管理促進和諧、以品德贏得信任。

世新大學表示，管理學院場次由盛治仁擔任專題演講嘉賓，他強調跨領域能力在現代職場中的重要性。人文社會學院與法律學院的場次則由高一誠擔任嘉賓，勉勵畢業生在快速變遷的社會中保持學習熱情，積極應對挑戰。博碩士班的典禮邀請林榮賜擔任演講嘉賓，他以科技與傳播的結合為主題，分享如何在數位時代中掌握先機。

世新大學新聞傳播學院在25日舉辦兩場次典禮，第一場次由盧秀芳擔任演講嘉賓，她以資深媒體人的經歷，勉勵畢業生在未來的傳播領域中秉持專業精神，為社會帶來正向影響。第二場次則邀請高明慧致詞，她以自己的經歷，分析媒體產業的現況與未來趨勢，為畢業生提職涯建議。

盛治仁 情緒 世新大學

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