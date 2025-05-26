「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳

國立台灣大學於5月24日舉行畢業典禮，中文系韓籍畢業生宋美娜代表國際畢業生致詞，分享了從小接觸中文的經歷，回憶求學時因經濟壓力遭遇的不甘和挫折，但倚靠著自己堅定的信念，衝破重重困境朝著目標邁進的故事，最後紅著眼說：「感謝爸媽沒有姍姍來遲」，言語動人心弦，讓在場師生紛紛落淚。

宋美娜開場就開玩笑地說：「我不是韓勾ㄟ金針菇，我是韓國ㄟ宋美娜」。宋美娜分享，她從4歲開始就讀釜山的華僑幼稚園，至此開始與中文的緣分，父親曾經是英文老師，總說「語言是通往世界的鑰匙」，越早開始學習第二語言，看到的世界就更開闊。

她提到，韓國還沒流行中文的時代，父親就看到了中文的潛力，雖然父母都不是華僑，更沒有學習中文的經驗，憑藉直覺和信念，決然捨棄韓國免費的義務教育，為她選擇周邊都是台灣人的華僑學校，替她決定了完全不同的未來。

ㄅㄆㄇㄈ從小生根 立志成為「中文最好的韓國人」

宋美娜揚起嘴角回憶，當時媽媽牽著她的手走進學校，她那時還不知道這個選擇多特別，只記得黑板上的「ㄅㄆㄇㄈ」，聲音與符號在她心裡生根，課本散發的墨香，成為她童年最熟系的氣息。宋美娜開始用中文思考、表達，有時家人還會笑著對她說「妳作夢又說中文了」，耳濡目染下，讓她產生了來台灣留學的想法，並立志成為「中文最好的韓國人」，她用開朗且自信的語調說著。

宋美娜坦言，家中的經濟條件並不富裕，對父親的記憶總是嗆鼻的香菸味，夜幕降臨他便會去陽台抽菸，背影夾雜著「無奈」和「壓力」，香菸彷彿是他生活中的唯一慰藉。為了養育四個孩子，父親身上所背的壓力無比巨大。

宋美娜收起了笑容，透露在學校時，她的餐費和雜費總是很晚交，常常被老師點名；畢業典禮時，朋友的爸媽總是第一個送花慶祝，父母卻姍姍來遲，她知道父母是要逃避老師關心經濟狀況。高三時，同學都在忙申請大學，她卻一度因為無法支付學費，放棄了讀大學的夢想，讓她產生人生「比別人慢半拍」的落差感。但即使走得比別人緩慢，卻讓她的內心更加堅定，加深了她想到台灣留學的想法。

宋美娜眼神堅毅地表示，儘管家中經濟並不好，她依然堅定地申請了台大，並且「只」申請台大，要是上不了台大，她就「不來台灣」。最後成功被台大錄取，並獲得獎學金，讓她在高中畢業後不用急著找工作，這些經歷讓她堅信「困境不是終點，而是轉彎的起點」。

台灣人維繫感情不靠請客

宋美娜訴說，從前身邊都是台灣人，讓她以為自己了解台灣，但真正來台灣後，才驚覺台北冬天意外地潮濕寒冷，讓她非常不適應；另外台灣聚餐完算帳要分得很清楚，與韓國的「請客」文化不同，讓她發現感情原來可以不靠請客維繫，而是透過吃飯、聊天來流動，台灣人的真誠讓她很放鬆。

宋美娜來台灣後，為了賺取生活費，比其他人付出了雙倍的努力，當然也感謝K-POP讓學韓文的人越來越多。在課餘時間，她兼了六個以上的韓文家教，讓她的大學生活緊湊又充實。

宋美娜從大一開始就參加了台大慈幼社，服務基隆偏鄉的小學生，同學們的熱情，讓她決定繼續待在社團裡，並透過自己和同學們的不懈努力，她成為了創社50年來第一位韓國社長。

大學時期雖然經歷種種挑戰，但也讓充實了宋美娜的生活，更讓她知道「自己為何在此，又終將前往何方」，不必再為人生比別人慢半拍而焦慮，而是繼續朝著「中文最好的韓國人」目標繼續努力前行。

宋美娜勉勵同學們，不要因為覺得自己不如人而猶豫不前，勇敢跨出那一步，遵循自己的腳步，在生命的畫布上大膽構圖、上色，繪製屬於自己的圖畫。昨天是「歷史」，明天是「機會」，而今天是「禮物」，珍惜每一天，善待自己和身邊的人，「無論逆境順境，都要對未來抱有無限期待，勇敢邁向明天」。

剛好5月24日也是宋美娜父母的結婚紀念日，看到台下坐著的父母，宋美娜眼角泛淚，眼眶泛紅，哽咽地對父母說道：「謝謝你們這次沒有姍姍來遲」，最後露出燦爛的微笑，大聲地用中文和韓文宣布：「同學們，我們畢業了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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