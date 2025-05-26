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典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感

聯合新聞網／ 綜合報導
台大24日舉行畢業典禮，今年度票選出的畢業歌「上台大便」未能播出。圖為台大畢業典禮現場畫面。 記者林俊良／攝影
台大24日舉行畢業典禮，今年度票選出的畢業歌「上台大便」未能播出。圖為台大畢業典禮現場畫面。 記者林俊良／攝影

一年一度的畢業季來臨，國立台灣大學比照往例，選出了今年度的畢業歌「上台大便」，幽默又厭世的歌詞吸引不少在校生與網友大讚，然而歌曲最終並未在畢業典禮播放，讓大批學生不滿，也在網路上引發熱議。

「上台大便」作者以畢業生的就業焦慮作為創作核心，內容提到「我的帳戶從來沒破千，千里難尋一個工作機會」、「文組只能拿兩萬六，資本主義的社會結構，老闆拚命剝削勞工，畢業即失業就是我」，現實又無奈的幽默歌詞引起許多人共鳴。

不過學生的心血結晶，並未能登上畢業典禮，台大日前曾回應，畢聯會進行113級台大畢業歌徵選時，即未註明獲選歌曲會在畢業典禮播放。

台大畢聯會則於23日、畢業典禮的前一天在YouTube頻道發布「上台大便」的官方MV，有網友在留言區「我們的歌，沒有在典禮上響起」，表示理解學校有自己的考量、壓力和形象要顧及，然而這首歌也是學生的心聲、傷口，是學生的幽默亦是學生的傷口，直言「我們不是要你鬆綁制度，我們只是希望你可以承認，這樣的我們，也值得被看見」。

不少人紛紛在影片下留言，為原作者打氣，「校方該做的不是限制其創意與批判性思維，正是這些特質促成了台大的偉大，說實在挺令人失望的」、「年輕人很幽默的反應糟糕的現況，卻直接被校方無視、只是當成一種無厘頭的創意鬧劇」、「感謝校方不放這首歌，更凸顯它的真實」。

也有許多人大讚「太猛了，拿到這個歌詞還可以想出這樣的畫面，厲害了編劇導演們」、「這製作真的好頂，沒放出來是台大的損失」、「充滿質感的畫面，莫名其妙但寫實的歌詞」、「洋溢的才華，不需要體制的加冕」、「太猛了歌詞跟MV意境都很棒」、「這創作團隊真的天才，大學生把一個畢業歌MV做這麼厲害，學校不放這首真的可惜了」。

畢業典禮 台灣大學 台大

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