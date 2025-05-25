從主播體驗到AI動畫 文大新聞營帶領高中生開啟傳播之旅
中國文化大學新聞學系與大眾傳播學系聯合舉辦一日新聞體驗營，熱情迎接來自新竹磐石高中的40多位高一與高二學生。
5月23日登場的活動內容豐富，涵蓋了新聞攝影棚錄製、一日主播體驗、Podcast節目製作，以及欣賞AI動畫作品，帶領學生深入認識新聞與傳播的核心價值與技術，對文化大學新聞系留下深刻印象。
活動由新聞學系主任陶聖屏代表全體師生歡迎來訪的磐石高中同學。陶主任指出，文化大學新聞系擁有完整的教學資源與專業師資，建構出四大實習媒體平台，讓學生能從實作中全面學習，設備從專業攝影棚到錄音間皆媲美業界標準。學生在學期間須完成專題製作、節目錄製與校外競賽，這些實務訓練有助於奠定未來進入媒體業界的堅實基礎。
新聞傳播學院院長郭文平致詞強調學院積極推動國際合作，設有「3+1雙聯學制」，學生只需在文化大學新聞系修讀三年，即可赴國際夥伴大學攻讀研究所，四年內取得學士與碩士學位。已與英國索塞克斯大學（University of Sussex）合作，未來將持續拓展國際頂尖學府的合作機會，開拓學生的全球視野。
此次體驗營也邀請文大新聞系畢業系友、現任三立電視台主播鄧崴親臨指導，示範播報流程與技巧。他分享站姿、語調與外型管理等細節對於主播專業的重要性，並強調文化大學的攝影棚設備已達業界水準，學生可在在學期間累積實戰經驗。示範後，磐石高中學生也上場體驗播報實作，親身感受到主播工作的專業與挑戰。
大眾傳播學系主任王台瑞帶領同學們進入AI動畫的世界，學生不僅學習寫劇本與拍攝技巧，更體驗如何運用人工智慧進行創作，將創新科技融入媒體教育，展現大傳系在新媒體領域的前瞻教學。
整場活動結合理論與實作，讓磐石高中同學不僅認識媒體產業的運作，更打開對新聞傳播學群的想像。這場體驗營不只是一次課外活動，更是一趟深入媒體專業的探索之旅，為參與學生的學習歷程增添一段難忘的收穫與啟發。
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