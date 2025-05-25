清大半導體學院首屆博士誕生 校長今勉畢業生成「世界公民」

清華大學今天舉行畢業典禮，校長高為元勉勵畢業生成為「世界公民」，永保思想彈性與開放的自己，清華半導體學院也誕生首屆博士畢業生，展現培育國家關鍵領域人才的成果。

高為元期許畢業生成為「世界公民」。他認為，不一定要周遊列國，或是有很強的外語能力才是世界公民，重點在於開放的心態、不受刻板印象及標籤侷限、願意聆聽並嘗試理解不同的人，「將自己的才能運用到更廣大的社會，與世界產生共振。」

畢業典禮致詞嘉賓是清華傑出校友、也是清大教授的紀錄片導演蕭菊貞，她致詞時細述自清華經濟系畢業後，如何走上創作之路，獲得兩座金馬獎和國內外許多電影獎項肯定的歷程。最近還推出台灣首部半導體紀錄片「造山者—世紀的賭注」。

蕭菊貞說，紀錄片雖然說的是別人的故事，但每拍完一部片，她都更了解自己，也更了解這片土地所承載的文化和歷史。她鼓勵畢業生，「相信自己是有力量的，相信我們每一個人都能為台灣這個我們生活成長的地方，貢獻一己之力，共創未來。」

清華半導體研究學院本學年畢業生包括3位博士生及48位碩士生。學院史上第一位博士是「元件部」的姚怡如，她已於3月底完成學業，畢業前即獲得台積電研發職位聘約，從上個月起正式投入業界。

姚怡如原就讀清華工科所碩士班，後轉入半導體學院攻讀博士學位，受教於教授吳永俊。她分享選擇留在台灣深造的原因，台灣的半導體領域實力是世界級的，清華正是這場科技浪潮中最重要的學術核心之一。她表示，學院課程橫跨材料、製程、元件到系統整合，強調「橫向整合」與「縱向深耕」，讓她進入台積電後能迅速理解產品的整體開發流程。

清華半導體學院院長林本堅為畢業生送上祝福，也期許他們在半導體業界大放光芒。林本堅說，晶體的尺寸逐漸縮不下去，彷彿鑽進了小胡同，但只要能穿越這條隧道，又是一番新天地，「新的可能就在那裡！」 金馬獎導演蕭菊貞在清華大學畢業典禮致詞，勉勵學生在文化共感中找到歸屬。圖／清大提供 清華大學今日舉行畢業典禮，包括學碩博士共有6463位畢業生。圖／清大提供 清華半導體學院第一屆博士姚怡如（中）與院長林本堅院長（右）、指導教授吳永俊合拍畢業照。圖／清大提供

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