台大畢典 林之晨勉：把自己放在對的位置

台大昨畢業典禮，邀請工商學界榮譽校友與歷屆總統，以預錄影片方式勉勵畢業生。前總統馬英九勉勵學生「遠離財色，正心修身」，賴清德總統則表示，期望台大生能身懷絕技又兼有行俠仗義之心，那是江湖之幸，更是國家之幸。

台大今年學士班畢業生計四七九四人、碩士班五三七三人、博士班五八四人，總計為一萬○七五一人。今年畢業典禮，台大錄製「時光交會、祝福啟程」校友集錦，邀多位傑出校友、名譽博士以及歷任總統校友，透過影片勉勵畢業生及在校生。

其中前總統陳水扁建議學生多參與社會事務，讀書要讀興趣，若沒有興趣，建議學生即早改變不要勉強，更不要為了長輩而讀，「為自己讀書是一輩子的事。」

前總統蔡英文則談到，年輕只有一次，年輕人該做的事都要去做，努力學習也努力享受生活。

台灣大哥大總經理林之晨今年受邀演講。他表示，大三時和學長一起創辦軟體公司，無論是產品研發、行銷、銷售、送貨、開發業務，都只能想辦法弄懂，不行也要裝出樣子。

林之晨說，把自己放在對的位置，可越級打怪、以十倍速度升級，因此出社會初期需慎選環境，也正是所謂「選擇比努力重要」。

商品推薦