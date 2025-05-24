元智大學畢業典禮 臻鼎董座沈慶芳分享十項人生體悟

元智大學今年畢業典禮請來非常低調的全球 PCB 產業龍頭，臻鼎科技（4958）董事長沈慶芳致辭分享。沈慶芳是桃園大溪農家子弟，自 2005 年擔任臻鼎科技董事長以來，他以「發展科技、造福人類；精進環保、讓地球更美好」為使命，領導公司從年營收新台幣 31 億元的小型企業，成長為年營收超過新台幣 1,700 億元的臻鼎科技集團，連續八年全球第一，創造「臻鼎傳奇」，是國內企業界極具遠見與行動力的卓越代表。

沈慶芳演講以〈致未來的逐夢者：以熱愛為帆，以長期為槳〉為題，從產業與人生兩大視角出發，分享自己對數位時代的深刻體悟。

他以十項關鍵思維，包括健康、終身學習、堅忍、誠信、紀律、活在當下、趨勢、人脈、合作與感恩等面向，用生動的故事和人生閱歷逐一勾勒，描繪出一場兼具管理智慧與人文溫度的分享。

沈慶芳特別強調「熱愛」與「長期主義」是面對變動時代不可或缺的核心能力。他引用巴菲特、查理·蒙格、稻盛和夫等思想，指出唯有熱愛所做之事，才能產生堅韌的動力；而長期思維則能讓時間成為朋友，支撐穩健成長。

元智大學校長廖慶榮並頒發沈慶芳董事長榮譽講座教授。廖校長指出，沈董事長身教言教，鼓勵學生勇於磨練與跨域學習，呼籲新世代在追求夢想的同時，務實掌握趨勢並活在當下。沈董事長以深厚經驗與誠摯祝福，為畢業生開啟邁向未來的第一道光。

陪同沈慶芳出席元智大學畢業典禮，還有臻鼎科技集團總經理簡禎富和人資長楊維貞，以進一步促進產學合作研究和人才培育。

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