快訊

損失慘重！新開幕龜吼漁夫市集蟹蝦死亡 顧客抱怨吃不到

比H20規格低！傳輝達為大陸出全新AI晶片 不採台積電CoWoS技術

新北民宅3樓火警延燒4樓陽台 消防急出動72人搶救撲滅

元智大學畢業典禮 臻鼎董座沈慶芳分享十項人生體悟

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎科技沈慶芳董事長。圖／公司提供
臻鼎科技沈慶芳董事長。圖／公司提供

元智大學今年畢業典禮請來非常低調的全球 PCB 產業龍頭，臻鼎科技（4958）董事長沈慶芳致辭分享。沈慶芳是桃園大溪農家子弟，自 2005 年擔任臻鼎科技董事長以來，他以「發展科技、造福人類；精進環保、讓地球更美好」為使命，領導公司從年營收新台幣 31 億元的小型企業，成長為年營收超過新台幣 1,700 億元的臻鼎科技集團，連續八年全球第一，創造「臻鼎傳奇」，是國內企業界極具遠見與行動力的卓越代表。

沈慶芳演講以〈致未來的逐夢者：以熱愛為帆，以長期為槳〉為題，從產業與人生兩大視角出發，分享自己對數位時代的深刻體悟。

他以十項關鍵思維，包括健康、終身學習、堅忍、誠信、紀律、活在當下、趨勢、人脈、合作與感恩等面向，用生動的故事和人生閱歷逐一勾勒，描繪出一場兼具管理智慧與人文溫度的分享。

沈慶芳特別強調「熱愛」與「長期主義」是面對變動時代不可或缺的核心能力。他引用巴菲特、查理·蒙格、稻盛和夫等思想，指出唯有熱愛所做之事，才能產生堅韌的動力；而長期思維則能讓時間成為朋友，支撐穩健成長。

元智大學校長廖慶榮並頒發沈慶芳董事長榮譽講座教授。廖校長指出，沈董事長身教言教，鼓勵學生勇於磨練與跨域學習，呼籲新世代在追求夢想的同時，務實掌握趨勢並活在當下。沈董事長以深厚經驗與誠摯祝福，為畢業生開啟邁向未來的第一道光。

陪同沈慶芳出席元智大學畢業典禮，還有臻鼎科技集團總經理簡禎富和人資長楊維貞，以進一步促進產學合作研究和人才培育。

董事長 臻鼎 畢業典禮 元智大學

延伸閱讀

台師大畢業典禮 廖俊智勉學生：AI無法取代人類韌性

多所大學辦畢典 嘉賓勉勵學子勇於承擔、下場打球

臻鼎財報／第1季低於市場預期 法人估全年 EPS 9.2元

台大畢典沒放畢業歌「上台大便」 校方：徵選時沒註明會播

相關新聞

台師大畢業典禮 廖俊智勉學生：AI無法取代人類韌性

國立台灣師範大學今天舉行113學年度畢業典禮，邀請中央研究院院長廖俊智以「不只看球，要下場打球」為題演講，廖俊智勉勵畢業...

中教大校長畢典AI致詞「放飛自我」 學生讚超酷

國立台中教育大學今天舉辦畢業典禮，校長郭伯臣以生成式AI（人工智慧）ChatGPT擬稿致詞內容，學生直呼「超酷」。郭伯臣...

國立聯大以「AI元年」主題辦畢典 封甕當時光膠囊

國立聯合大學上午9時以「AI元年」為主題，舉行113學年畢業典禮，上千畢業生與親友齊聚一堂，見證人生的重要里程碑。聯大今...

元智大學畢業典禮 臻鼎董座沈慶芳分享十項人生體悟

元智大學今年畢業典禮請來非常低調的全球 PCB 產業龍頭，臻鼎科技（4958）董事長沈慶芳致辭分享。沈慶芳是桃園大溪農家...

金大畢典溫馨登場 955位學子畢業啟程各界獻上祝福

國立金門大學今天下午舉行盛大的畢業典禮，今年共計955位日間部、進修部及碩士班畢業生取得學位，邁向人生新階段，另外，13...

搶哈佛大學國際生 台大：可採隨班附讀

美國國土安全部部長諾姆22日下令終止哈佛大學學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，哈佛不能再招收國際學生，現有外籍生必須轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。