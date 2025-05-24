明志科大本土生醫博士畢業生 技術落地商轉
明志科技大學今天舉行畢業典禮，校方表示，首度有本土生醫博士班畢業生，在學期間發表高品質國際學術期刊，並獲得發明專利，展現所學知識與技術落地，轉化為實際商品應用。
明志科技大學發布新聞表示，畢業典禮由校長劉祖華主持，他致詞表示，明志學生在海內外各類競賽屢獲佳績。例如，射箭隊李嘉凌連續4年參與全國大專院校運動會，累計為明志科大奪得3金、3銀、2銅成績，獎牌背後的汗水與堅持，體現對運動的熱愛與榮譽的執著。
劉祖華說，洪貫壹是校內生醫博士班第1位本土畢業的博士生，在學期間發表6篇國際學術期刊，獲得3件發明專利，並參加國家科學及技術委員會FITI創新創業競賽，獲生技公司青睞，正在商品化的臨床前動物試驗與試量產階段。
明志科大指出，因應台灣邁入超高齡社會趨勢，政府的創新產業推動生技醫療，學校「國際博士學位學程」協助培育創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發人才；學程的「醫學專業組」，聚焦醫療材料與生醫檢測技術發展，「工程專業組」則聚焦醫療輔具機構設計、智慧製造與射出、智慧設計。
劉祖華強調，校訓「勤勞樸實」不僅是態度、精神，更是力量，誠實與守信，是立足社會的基石。他勉勵畢業生無論身處何地、面對何種挑戰，都希望堅守信念，成為社會的中堅力量。
另外，國立台灣藝術大學今天分2梯次舉行畢業典禮，上午場舉行傳播學院及表演藝術學院畢業典禮，校友女演員與歌手、主持人曾之喬擔任致詞嘉賓。
台藝大說，下午場舉行美術學院、設計學院及人文學院畢業典禮，由傑出校友、寶藏巖國際藝術村營運部總監張玉漢擔任致詞嘉賓，為畢業生勉勵與祝福。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 川普政府禁哈佛收國際生 台灣52生受影響
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言