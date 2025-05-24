國立聯大以「AI元年」主題辦畢典 封甕當時光膠囊

國立聯合大學上午9時以「AI元年」為主題，舉行113學年畢業典禮，上千畢業生與親友齊聚一堂，見證人生的重要里程碑。聯大今年應屆畢業生包括297名碩士、1676名日間學制學士及267名夜間學制學士，逾2000名學生完成學業，將邁向人生下一個階段。

典禮開始前，聯大依傳統在二坪山校區舉行「轉甕祈福」儀式，畢業生將象徵青春回憶的小物封存於陶甕中，作為時光膠囊珍藏，約定10年後重返母校開甕再聚，這項深具紀念意義的儀式，也象徵祝福與希望。

聯大校長侯帝光主持畢典，他以「AI」、「終身學習」、「不變應萬變」3個關鍵詞勉勵畢業生，強調在萬變之中，真正能成為人生指引的，往往是那些不變的核心價值，大家要相信自己，只要朝夢想不斷努力，就會成真。

校方表示，今年典禮特別邀請筑風建設董事長王勝樑博士擔任主賓，他以幽默深刻的話語勉勵畢業生「別害怕跌倒，有時候原地趴好，反而能讓你找到新的方向，甚至成為人生中最亮眼的專業。

典禮中頒發多個獎項表揚傑出學生。其中，進修部文化創意與數位行銷學系的榮譽獎得主楊文輝的事蹟感人，他因幼年時受傷，行動不便，工作多年後毅然返校進修，樂觀面對身心挑戰，堅持不麻煩他人，與師長、同儕互動良好，時常鼓勵並協助他人，為校園注入溫暖正向的力量。

楊文輝連續3年擔任苗栗縣特教委員會委員，也獲選苗栗縣112年度傑出身心障礙人士楷模。去年12月他遠赴哈薩克，參加「泛太平洋輪椅舞蹈錦標賽個人創意舞」榮獲金牌，今年3月再度代表台灣赴香港參加「輪椅舞蹈香港公開賽個人組」再次奪金，成為今年畢業生閃耀的典範。

此外，學生事務處籌辦的攝影社「浮影」成果展、畢業晚會「盛夏搖滾夜」及「鳳凰花開 與伯公同行」祈福等畢業系列活動，都為畢業生留下大學生涯難忘的回憶。 聯大畢業生將紀念小物放入陶甕中封存，相約10年後開甕再聚。圖／國立聯合大學提供 聯大師長夾道歡送畢業生及家長親友離開校園。圖／國立聯合大學提供 聯大校長侯帝光在畢業典禮封甕、校園巡禮儀式致詞。圖／國立聯合大學提供 畢業生「獻甕」給校長侯帝光。圖／國立聯合大學提供 畢業生楊文輝（右）獲頒多個獎項。圖／國立聯合大學提供 聯大校長侯帝光帶領畢業生轉甕。圖／國立聯合大學提供

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