金大畢典溫馨登場 955位學子畢業啟程各界獻上祝福

國立金門大學今天下午舉行盛大的畢業典禮，今年共計955位日間部、進修部及碩士班畢業生取得學位，邁向人生新階段，另外，130位樂齡大學的「資深」結業學生也一同參與盛典，還擔綱舞蹈表演，為典禮增添溫馨與趣味。

這項典禮於今天下午在金大體育館舉行，由校長陳建民主持，金門縣副縣長李文良、政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門防衛指揮部副指揮官李其桓、立委陳玉珍辦公室主任董志謀及多位地方賓客與企業代表到場觀禮。典禮現場湧入千餘位家長與親友，氣氛熱烈。

總統賴清德特別錄製約1分半鐘影片祝賀，引用日本動漫《葬送的芙莉蓮》名言「害怕並不是壞事，是這份恐懼讓我走到今天」，鼓勵畢業生勇敢面對挑戰。他也推薦政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵年輕人拓展視野、逐夢全球。副總統蕭美琴則透過賀電勉勵畢業生關懷世界、肩負責任、開放心胸擁抱未來。

校長陳建民致詞時，引用英國經濟學人報導談年輕人普遍缺乏實踐勇氣，期許畢業生勇敢行動、堅毅不懈，「追求夢想、永不停歇」，他也引用賈伯斯、比爾蓋茲及日本詩人柴田豐的話，期勉畢業生及樂齡大學結業學員們，不論年紀多大，「追求美的腳步永不停歇」。

今年畢典主題為「關於我們˙生活浯島」，畢聯會以像素與樂高風格設計主視覺，象徵知識與能力的堆疊成長。畢聯會更以「綜合大樓」為藍圖設計畢業紀念小物，典禮中除致贈母校，也作為摸彩獎品。

應屆畢業生運休系何梓寧、社工系江兩人，共同創作了今年的金大畢業歌曲「停靠小島的1460天」，在典禮開場登台演唱，獲得熱烈掌聲，此外，校方經過公開甄選，特別安排3位本國籍與3位越南、印尼、馬來西亞的境外生登台致詞，感謝師長與同學的支持。

130位樂齡大學結業學員今年同步參與典禮，並在中場以古典舞蹈表演展現優雅風采，與街舞社學生接力演出，靜動交錯，精彩可期。典禮也安排上午進行頒獎儀式，邀請各系所師長為優秀學生頒發榮譽，提升畢業生光榮感。

其中象徵金大最高榮譽的「楊忠禮榮譽校長獎」，頒發給25位學行兼優的畢業生，包括電機、建築、觀光、護理、社工等學系代表，顯示金大培育跨領域人才的成果。

此外，典禮也安排今年畢聯會會長都市計畫景觀學系王俊棋、進修推廣部企業管理學系顏達仁，以及管理學院事業經營碩士在職專班林蔚尚，代表全體畢業生上臺接受校長陳建民親自頒發畢業證書並撥穗。 金門大學今天舉行盛大的畢業典禮，學務長董燊（中）與團隊攜手共同完成畢典任務。圖／民眾提供 金大畢業典禮今年由畢聯會會長都市計畫景觀學系王俊棋（左一）、進修推廣部企業管理學系顏達仁（右一），以及管理學院事業經營碩士在職專班林蔚尚（右二），代表全體畢業生上臺接受校長陳建民（左二）頒發畢業證書並撥穗。圖／民眾提供 象徵金大最高榮譽的「楊忠禮榮譽校長獎」，今天由校長陳建民頒發給25位學行兼優的畢業生，包括電機、建築、觀光、護理、社工等學系代表，顯示金大培育跨領域人才的成果。圖／民眾提供

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