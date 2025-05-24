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中教大校長畢典AI致詞「放飛自我」 學生讚超酷

中央社／ 台中24日電
台中教育大學校長郭伯臣（圖）花費一整晚時間與AI機器人溝通生成畢業典禮致詞，新穎方式與內容大獲學生好評。郭伯臣說，是希望致詞內容不要太八股，由於他學AI，想讓畢典有趣點，就用AI的趣味模式來擬稿。（台中教育大學提供） 中央社
台中教育大學校長郭伯臣（圖）花費一整晚時間與AI機器人溝通生成畢業典禮致詞，新穎方式與內容大獲學生好評。郭伯臣說，是希望致詞內容不要太八股，由於他學AI，想讓畢典有趣點，就用AI的趣味模式來擬稿。（台中教育大學提供） 中央社

國立台中教育大學今天舉辦畢業典禮，校長郭伯臣以生成式AI（人工智慧）ChatGPT擬稿致詞內容，學生直呼「超酷」。郭伯臣表示，與AI溝通時要求符合校長身分並「放飛自我」。

郭伯臣在致詞中提及，一群曾忘帶學生證、忘交報告、忘記上課，甚至忘記自己修幾學分的年輕人，準備「合法離開學校」；這幾年學了最有用的事，包括學會用「網路斷線」（為由）解決90%作業問題，而這些能力未來都會用到，如在職場遲交報告時稱「抱歉剛剛家裡停電」，「爽度一樣、風險高一點、樂趣更大」。

郭伯臣的ChatGPT致詞內容跳脫諄諄教誨式言詞，新穎方式與內容讓學生大讚「真的讚！超酷的畢典！」影片上傳網路後也獲許多迴響。

具美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士學位的郭伯臣告訴中央社記者，由於他學AI，想讓畢典有趣點，就用ChatGPT中講話較有趣的Monday模式擬稿。

他說，花整晚約5、6小時訓練AI，錄8、9段後再熬夜剪輯，沒預期學生會將影片上傳網路，只希望致詞不要太無聊。

訓練AI擬稿不簡單，郭伯臣給出3個重點指令，包括校長身分祝福畢業生；內容須有趣，不能太八股；更強調要「放飛自我」，當生成內容不夠有趣時，還須說明更多細節，如校內Wi-Fi不太好及停電經驗等，讓致詞內容貼合實際情況。

郭伯臣笑說，致詞內容都是真實情境，曾有學生要畢業了，學分卻不夠導致延畢，學校也曾停電，「都是共同的回憶」。他也要求AI以「台灣國語」呈現，但AI似乎無法完全做到。

中教大課程已融入AI，郭伯臣表示，籌組29所大學參與的智慧教育師培聯盟，未來教師們所要授業的學生在AI環境成長，教師也要學會用AI教學。

網路 停電 ChatGPT

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