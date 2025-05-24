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台師大畢業典禮 廖俊智勉學生：AI無法取代人類韌性

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央研究院院長廖俊智勉勵台師大畢業生，帶著人類特有的「反脆弱」(Antifragile）優勢，發揮韌性。圖／台師大提供
中央研究院院長廖俊智勉勵台師大畢業生，帶著人類特有的「反脆弱」(Antifragile）優勢，發揮韌性。圖／台師大提供

國立台灣師範大學今天舉行113學年度畢業典禮，邀請中央研究院院長廖俊智以「不只看球，要下場打球」為題演講，廖俊智勉勵畢業生，帶著人類特有的「反脆弱」(Antifragile）優勢，發揮韌性。

台師大113學年畢業生共計4049人，包括學士班2589人、碩士班1355人、博士班105人，一早由校長、各學院院長及行政單位主管帶領畢業生進行校園巡禮，將揮別校園，邁向人生下一個旅程。

台師大今年邀請中研院院長廖俊智擔任致詞嘉賓，廖俊智將人生比喻為球賽，他勉勵畢業生，不能只看人打球，更重要的是自己下場打。人生所有事情都像球賽一樣瞬息萬變，如同AI的進步與崛起，但人類不對外界事物失去敏銳度，面對革命性的世界變化，更要將眼光放遠、洞察變局。

然而，廖俊智也說，AI仍有其侷限性，就是不會明知不可而為之。他強調，人類的優勢，就在於勇於挑戰未知、克服逆境，以此勉勵畢業生，要帶著人類特有的「反脆弱」(Antifragile）優勢，發揮韌性。

廖俊智也引述知名籃球教練John Wooden的名言，「贏球不是目標，盡力而為才是，勝利只是隨之而來的副產品。」要有所成就，一定要努力訓練、自主訓練、終身訓練。

台師大校長吳正己則於致詞時提到，四年間世界局勢劇烈變化，從戰爭衝突、科技競爭到生成式AI興起，面對時局變化，學生並未退縮，在師大學會了跨領域知識，將科技與人文結合；也跨出了師大，善用台大系統資源；更跨出台灣到姊妹校交流，拓展了國際視野。

吳正己也強調，台師大致力培育具備專業素養、跨域整合力與國際競爭力的人才，希望所有畢業生未來能持續精進、保持初心，「你們的成就，也將會是母校的榮耀。」

廖俊智 台師大 人生

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