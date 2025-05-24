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搶哈佛大學國際生 台大：可採隨班附讀

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
川普政府下令禁止哈佛大學招收國際學生，中國籍學生人人自危。（路透）
川普政府下令禁止哈佛大學招收國際學生，中國籍學生人人自危。（路透）

美國國土安全部部長諾姆22日下令終止哈佛大學學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，哈佛不能再招收國際學生，現有外籍生必須轉學，如香港科技大學等已提出相關方案搶學生。台大今天表示，一定展開雙手、歡迎學生來台大，可採訪問學生方式隨班附讀。

美國川普政府禁止哈佛大學招收國際生，現有外國學生必須轉校，否則將失去合法身分，需離開美國。哈佛大學不滿，校長艾倫．M．加伯（Alan M. Garber）今對校內師生發信，譴責川普政府非法且毫無正當理由的行動，學校已正式提出訴訟。

教育部昨日表示，根據駐波士頓辦事處教育組了解，包含即將入學生，估計約52名我國留學生受影響，歡迎學生返台，會協助協調大學給予隨班附讀的機會。

國立台灣大學今天舉行畢業典禮，國際長袁孝維表示，台大向來和哈佛大學有諸多合作，包括醫學院、優華語，以及夏天固定訪台的華語哈台班等。又能錄取哈佛的學生多非常優秀，「發生這樣的狀況，我們非常遺憾。」但台大一定敞開雙臂，歡迎學生到台大就讀。

袁孝維指出，學生可用訪問學生方式到台大隨班附讀，若未來能銜接雙聯學位、共同指導，也樂觀其成。但首要重點，還是是協助學生學習不中斷，過去香港反送中、新冠肺炎等特別時期，台大都有提供緊急處理方案，台大很有經驗，會給予學生最好的照顧。

又近日如香港科技大學、香港城市大學等也都提出方案，積極網羅哈佛大學學生。香港科技大學表示，已成立專責小組，協助學生學分轉移、簽證、住宿等事宜；香港城市大學則表示，會針對該案中必須轉學的國際生提供獎學金。

香港科技大學 哈佛大學 台大

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