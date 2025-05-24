多所大學辦畢典 嘉賓勉勵學子勇於承擔、下場打球
多所大學今天舉辦畢業典禮，中研院長廖俊智在台師大，勉勵學生不能只看別人打球，更要「下場打球」；旺矽科技董事長葛長林在台科大，期勉學子保持謙卑，並勇於承擔責任。
中央研究院院長廖俊智今天受邀擔任台灣師範大學畢典的演講嘉賓，他將人生喻為球賽，勉勵畢業生不能只看別人打球，更重要的是「下場打球」。而所有事情都像球賽一樣瞬息萬變，就像AI（人工智慧）的進步，勉勵學子面對革命性的變化，不能失去敏銳，而要將眼光放遠、洞察變局。
旺矽科技董事長葛長林現身台灣科技大學畢業典禮，他勉勵學子保持謙卑、自信與行動力，並勇於承擔責任，強調「價值」與「態度」是職涯中最重要的資產。
台灣大哥大總經理林之晨受邀在台灣大學畢業典禮演講，他勉勵畢業生「越級打怪」，才能以10倍速升級，出社會初期尤其要慎選環境，把自己放在對的位置，祝福每一名畢業生都能找到自己的志業，為台灣做出貢獻。
擔任台北大學校友總會理事長的許明仁（安普新科技公司副董事長），在畢業典禮中祝福學弟妹們，用單純熱情的心，應對變遷迅速的社會，不斷學習，才能成為引領潮流的一份子。
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