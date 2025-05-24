中央大學3543位學生畢業 張善政致詞為這事喊「不」

國立中央大學今舉行畢業典禮，共有81位博士生、1890碩士及1572位學士生畢業，桃園市長張善政出席致詞表示，祝福學生畢業快樂，也期勉中央大學課程可以培養出宏觀及微觀視野。環境部長彭啓明也送上過去他在中大擔任畢業致詞的一句話，「只要你們給年輕人希望，年輕人絕對不會讓你們失望」，相信各中大生也會帶來很多希望。

張善政表示，每年看到這麼多學校舉辦畢業典禮，就想說一年又過了，然後會立刻回想自己畢業幾年了。這周輝達執行長黃仁勳到台灣，讓大家對AI相當瘋迷，不過也讓大家可以想想，變動的世界，現在所讀的科系、研究所、博士，是否能支撐一輩子的事業發展，「答案是不行」，因此畢業季是很好的時機回顧這幾年在中央學習的課程中，是不是有培養出宏觀及微觀視野。

張說，像他過去念土木工程，就有很多規畫性課程，培養出他的宏觀及微觀能力，讓他在桃園市建設上能有所運用。再來是他之前在宏碁工作要在龍潭蓋雲端資料中心，需要找營造商、當時時縣府等合作，結果發現相關人士都是同學，一切很順利完成，也因為上天安排讓大家聚在一起，因此大家要珍惜同學這份有誼，未來可能會在專業領域上遇見。最後祝大家畢業快樂。

彭啓明表示，他30多年他在中央大學在讀書時，當時校長劉兆漢就在推行永續概念，沒想到30多年後，他擔任環境部長負責國家永續工作，當時劉兆漢種下的種子，也讓他去創業，走入國際並到政府工作。這一切是他在中央大學讀書從未想過，也成為中央大學第一位部長，相信未來也會愈來愈多，感謝中央大學給予的養分。

彭啓明最說，他當年也是大學部的畢業生致詞代表，當時稿子還要給學校先看過，但他偏不，且內容引述了哈佛校長的話，「只要你們給年輕人希望，年輕人絕對不會讓你們失望」，他現在也的確沒讓人失望也帶來更多希望，再次將這句話傳承給所有畢業生。

蕭述三恭賀所有學生完成人生目標，開啟新的旅程，今天是他當校長後的第一批畢業生，頗有感觸，相信大家過了多年後，會回味在中大的生活點滴，期盼各位多年後能齊聚母校，也希望所有學生能學習各領域不一樣的特質。

蕭述三的人生體悟共有16個字，「堅持初心熱情工作，誠信待人與人為善」，這是他的堅持及遵循的內容，在學生踏出校園之際送給畢業生，也特別要叮嚀大家，要不忘初心回饋社會，在全球浪潮下不僅要有專業知識，也需有人文素養，並在跨領域探索成就未來，也要有創新思維跟批判力，對世界充滿好奇，因單一專業無法解未來複雜問題，靈活應變是關鍵競爭力，放眼國際勇於面對全球挑戰。 國立中央大學今舉行畢業典禮，共有81位博士生、1890碩士及1572位學士生畢業。記者翁唯真／攝影

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