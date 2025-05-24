台大畢典歷屆總統校友送祝福 馬英九送8字、賴清德勉「行俠仗義」

國立台灣大學今天舉行113學年畢業典禮，邀請工商學界榮譽校友與歷屆總統為畢業生勉勵，前總統馬英九勉勵學生「遠離財色，正心修身」；賴清德總統說，台大是培育國家社會重要人才的搖籃，期望每位出社會的台大生，都能身懷絕技又兼有行俠仗義之心，那是江湖之幸，更是國家之幸。

今年畢業典禮致詞前先播放「時光交會、祝福啟程」校友祝福影片集錦，由多名台大傑出校友、名譽博士以及歷任的總統校友等，透過影像勉勵畢業生及在校生，分享人生經歷與期勉。

前總統陳水扁表示，學生的本業是把書讀好，但非只見於讀課本，而是多多參與社會事務進而驗證課本所學、教師所教。再者，讀書要「讀興趣」，若沒有興趣，建議學生早早改變、不要勉強，更不要為了長輩而讀，「為自己讀書是一輩子的事。」

馬英九則告誡學生「遠離財色、正心修身」。他表示，聽起來很古板，但是千古不變的道理。前總統蔡英文則說，年輕只有一次，年輕人該做的事都要去做，努力學習也努力享受生活，讓每天日子更充足。

另外，今年畢業生國際學位生致詞代表為中國文學系學生宋美娜，她表示，4歲開始，就讀韓國釜山華僑幼稚園，開始與中文長達18年的緣分。在尚未有中文熱潮的年代，並非華僑家庭，但早早就看見中文的潛力，憑著直覺與信念，捨棄韓國免費的義務教育，選擇周遭都是台灣人的華僑學校。

宋美娜說，從小就萌生要來台留學的想法，目標更是成為「中文最好的韓國人」。她也分享在台觀察，在韓國聚餐請客是展現情誼的表現，剛到台灣時第一次參加聚餐，結束後大家拿出手機分帳，連幾塊錢也算得很清楚。原本以為顯得計較，卻發現情感可以不靠請客來維繫，而是透過一頓飯、一段聊天，自然地流動。

宋美娜說，就讀台大時間曾到偏鄉小學服務、擔任社團幹部，成為創社50年來第一位韓國社長，種種挑戰不僅充實了大學生活，「也讓我知道自己為何在此，又終將前往何方。」未來會朝著中文最好的韓國人不斷努力。 台大畢業典禮，韓國籍的中文系國際生宋美娜代表致詞。記者林俊良／攝影 台大今天舉行113學年畢業典禮，畢業生進場前，開心在校園留影。記者林俊良／攝影良／攝影 台大畢業典禮禮成後，畢業生相互擁抱，感謝祝福，場面感人。記者林俊良／攝影 台大畢業典禮禮成後，現場拋出彩帶，畢業生歡呼，相互感謝祝福，場面感人。記者林俊良／攝影 台大畢業典禮禮成後，現場拋出彩帶，畢業生歡呼，相互感謝祝福，場面感人。記者林俊良／攝影

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