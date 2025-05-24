林之晨勉勵台大學弟妹越級打怪 「沒有奇蹟只有累積」

台灣大學今舉行113學年度畢業典禮。台大校友、台灣大哥大總經理林之晨受邀致詞時，提及自己大一就被當了15 學分，其中兩科零分，加上要創業，花了6年才從台大畢業，但因為自己創業提早進入社會，越級打怪下快速成長，期勉畢業生做事「沒有奇蹟只有累積」。

台大今天舉行113學年畢業典禮，校長陳文章致詞指出，當前世界局勢隨著氣候變遷劇烈與地緣政治衝突兩大危機搖擺，前景充滿不確定性，面對多變局勢，更顯得我們所培育人才需有「學業固本精進、增加知識廣度、拓展國際視野、實踐學用合一」等4項學習基本要件，以及「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢的勇氣」等3件要注重的事。台大今舉行113學年畢業典禮，今年共有學士班畢業生為4794人、碩士班5373人、博士班584人，總計1萬751人。

今年台大邀請台灣大哥大總經理林之晨、台大化工系校友擔任演說貴賓。他致詞首先自曝，自己大一就被當了15 學分，其中還包括兩科零分，加上當年要創業原因，花了6年才完成大學學業，甚至並未參加畢業典禮，很高興在23年後參加畢業典禮，彌補當年的缺憾。

林之晨致詞表示父母（林芳郁、林靜芸）都是台大畢業、也都是醫生，但在1995爆發第三次台海危機時，當年母親希望移民到美國來躲避可能爆發的戰爭，但卻遭到父親嚴厲斥責她「我們家不會移民，我們生為台灣人、死為台灣鬼！」這也成為自己決定不留在美國，回到台灣，並且在過去 16 年用盡全力貢獻台灣的其中一個原因。

林之晨也鼓勵畢業生走進世界，找到自己的天命並不斷學習，累積實力，他期勉畢業生，做事「沒有奇蹟、只有累積」，盼畢業生都能找到天命，持續越級打怪，成為那個讓自己驕傲的人，並且為深愛的台灣做出重大貢獻。 台灣大哥大總經理林之晨出席台大畢業典禮擔任演說貴賓。他致詞首先自曝，自己大一就被當了15 學分，其中還包括兩科零分，加上當年要創業原因，花了6年才完成大學學業，甚至並未參加畢業典禮，很高興在23年後參加畢業典禮，彌補當年的缺憾。記者林俊良／攝影 台大今天舉行113學年畢業典禮，今年共有學士班畢業生為4794人、碩士班5373人、博士班584人，總計1萬751人。記者林俊良／攝影 台大今天舉行113學年畢業典禮，畢業生進場前，開心在校園留影。記者林俊良／攝影良／攝影

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