台大畢業典禮 林之晨勉學子「越級打怪」以10倍速升級

國立台灣大學今天舉113學年畢業典禮，今年學士班畢業生計4794人、碩士班5373人、博士班584人，共1萬751人。台大今年邀請台灣大哥大總經理林之晨演講，他勉勵畢業生，「越級打怪」才能以10倍速升級，且沒有奇蹟只有累積，祝福學生找到人生志業，成為驕傲的自己並為台灣做出貢獻。

林之晨以三個故事勉勵學生，第一個故事「越級打怪」，當年選擇化工系但完全沒有興趣，從大一開始就決定由你玩四年，但大三時和學長一起創辦軟體公司，因是共同創辦人，無論是產品研發、行銷、銷售、開手排卡車送貨、飛到大江南北去開發業務，都只能硬著頭皮上，不懂就想辦法弄懂，真的不行也要裝出樣子。

林之晨說，因為5年的越級打怪經驗，因而具備了行銷、研發、財務，乃至於技術、產業、金融市場等做為企業家所需要的知識，常跟資訊業有20年經驗的老將搶案子。把自己放在對的位置，可以越級打怪、以10倍速度升級，出社會初期慎選環境很重要，也正是所謂「選擇比努力重要」。

第二個故事是「天命」。林之晨表示，2007年決定帶著兒子從美國回台，同年iPhone與Android相繼問世、掀起產業洗牌，因此2009年抓住契機創辦AppWorks創業加速器。

他說，2009年透過創業找到天命，決心幫助台灣成為科技強國，也在上市櫃公司擔任董事，除了貢獻所學，也可以觀察、吸收業界前輩的精華。今天的人生進度或許會讓當年的校長跌破眼鏡，但不是因為聰明才智，而是找到了人生的方向、志業、天命，才有源源不絕的動力。

「真正的台灣大學不在羅斯福路，而是在台灣」，林之晨說，真正的學習，也不只是在校園，而是在世界。學習是一種人生態度，「找到你的天命，就會不斷學習」。當學得更快、更多，終究會累積足夠的實力，創造出結果。

最後一個故事是「台灣」，林之晨說，1995年爆發台海危機，台灣上下人心惶惶，家裡一度考慮要移民，但他的爸爸表示不會移民，「我們生為台灣人、死為台灣鬼。」

林之晨說，他的父親的一句話持續烙印在心裡，也是當年決定回台並全力貢獻台灣的原因，尤其是台灣大學的師生，國家每年補助近80億，等於每名學生每年23萬，才能享受美好的學習環境。

林之晨最後說，「沒有奇蹟，只有累積」，祝福學生都能找到志業、持續越級打怪，讓自己驕傲，並且為台灣做出許多重大的貢獻。

台大陳文章致詞時則引援台積電創辦人張忠謀、AMD董事長暨執行長蘇姿丰的名言，鼓勵學生，嘗試錯誤是好事，能從當中學到教訓，因此不要怕犯錯，要選擇最困難的問題去解決；對目標有野心，相信自己可以做到任何事。最重要的是，要選擇自己能發揮影響力的領域投入，成為領導者。

陳文章也勉勵學生，以世界的格局、氣度勇往直前，追求真理且熱愛創新，感恩利他並奉獻社會，走出屬於自己的路，也成為影響他人的力量。

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