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環境部綠領人才培育課程 中低收及身障全額補助

中央社／ 台北24日電

環境部國家環境研究院攜手全國32所大專院校開設「環境部淨零綠領人才培育課程」，每人學費為新台幣1萬2000元，環境部宣布，中低收及身心障礙者將全額補助。

環境部國家環境研究院發布新聞稿指出，將擴大「環境部淨零綠領人才培育課程」學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者，期待在擴大補助不利處境者的政策下，可以鼓勵更多弱勢族群投入淨零綠領人才的行列。

環境部國家環境研究院攜手全國32所大專院校，在3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，報名費為每人1萬2000元，由各開班學校收取。

環境部表示，當時優惠對象僅限30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶且首次測驗就及格者，學生者可獲得半額學費優惠，低收入戶者是全額學費優惠。

環境部國環院院長劉宗勇表示，為讓青年及不利處境者減輕學費負擔，國環院將擴大優惠對象，納入中低收入戶及身心障礙者，完成訓練且首次測驗合格者，就可申請學費全額減免，但補考者不在補助範圍內，另外對於先前已完成報名的學員，只要符合資格，將一併追認補助資格。

環境部 淨零 低收入戶

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