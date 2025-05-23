健康樂活 南應大為樂齡學生建置「全國首創專屬五星級休憩空間」

台南應用科大為樂齡學生規畫設計專屬的五星級聯誼教室與AI樂齡運建教室，標榜全國首創五星級休憩空間，專業AI運建教室，昨天開幕。校方期待拋磚引玉，「帶動台南成為健康樂活高齡友善城市，落實在地優質養生生活圈。」

校長楊正宏表示，台南應用科大重視樂齡教育及大學社會責任實踐，為推廣樂齡教育、讓樂齡學員有最優質的學習空間，特地為長者們設計規畫優質空間。

校方指出，南應大樂齡大學成立14年，結合學校軟體與教學設備、師資等資源，陪伴促進南部地區長者更健康更活力，不但學在其中，也樂在其中，引發銀髮長者們熱烈迴響與各界共鳴。

校長楊正宏表示，學校關心注重如何延續樂齡大學學員課餘時間在校活動，特別費心連結外部資源贊助，指派室內設計系師生，規畫設計國內首座校園內專屬樂齡大學學員的休閒交誼「樂齡教誼咖啡空間」。

楊正宏指出，校方以「舒適、交流、學習、健康」為核心概念，兼具設計、情感連結與未來可持續使用性，讓空間成為長者自在駐足、愉快互動交流的溫暖場域。更打造一間專屬的AI樂齡運建教室，設置多項AI運動器材與腦力活化設備，使長輩們透過AI科技，也能越活越健康。

樂齡專屬交誼空間除專屬泡茶區，特殊磁吸設備另設置個人書櫃與交誼區，適合休閒、遊憩、聚餐與開會。另外窗邊設計高腳椅區，除適合長者休息，更可欣賞校園美麗景觀。

另設置吧檯區，長輩們可在此處理輕食、煮咖啡做飲調，更適合唱歌聚會閱讀休憩等。長桌區提供大家團體活動及開會最適合區域。大面積書櫃層架給樂齡學員們放置圖書及作為作品展示區。

AI樂齡運建教室設置多項AI運動器材與腦力活化設備，使參加者集中注意力，促使長輩學會控制力道。多項活動需團隊合作，能進一步使參加者體驗團體互動的喜悅和樂趣。 南應大為樂齡學生建置「全國首創專屬五星級休憩空間」。 圖／校方提供 南應大為樂齡學生建置「全國首創專屬五星級休憩空間」。 圖／校方提供 南應大為樂齡學生建置「全國首創專屬五星級休憩空間」，昨天開幕。 圖／校方提供

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