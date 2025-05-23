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輔大捐贈帛琉整合式磅秤 總統惠恕仁代表受贈

中央社／ 新北23日電

輔仁大學今天表示，攜手附設醫院致贈友邦帛琉共和國「輔大醫院棒磅秤」，由校長藍易振代表致贈帛琉總統惠恕仁，這是整合坐、站、躺測量的體重計，可減輕醫護人力負擔。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）今天下午前往輔仁大學，受贈「輔大醫院棒磅秤」。輔大表示，這是融合智慧科技與臨床經驗的創新醫療產品。

輔大醫院副院長江清泉表示，病患體重是評估營養與藥物劑量的重要依據，站立不穩或臥床病患的測量，常是醫護人員沉重負擔。輔大醫院團隊歷經多年技術轉移，研發坐、站、躺三合一的伸縮式智慧磅秤，不僅使用便利，也大幅提升測量安全性與效率。

輔大說，目前產品已取得台灣發明專利，美國專利也在審查中。

惠恕仁親自率團出席受贈儀式，也聽取實機展示，醫護人員說明使用過程與功能。如何切換3種測量模式，並即時顯示病患體重數據。

惠恕仁致詞時表示，肯定台灣醫療實力與民間交流，希望透過這次交流，促進彼此合作。他說，台灣在科技、醫療及教育的專業知識相當有價值，感謝台灣人民和輔大的溫暖情誼。

輔大校長藍易振代表致贈，他也說，健康與教育是國際永續發展不可或缺的基礎，捐贈象徵深化雙邊醫療合作。輔大希望透過醫療創新與國際合作，強化全球夥伴關係，讓世界看見民間的新創能力。

外交部次長陳立國、中華民國駐帛琉大使黎倩儀、民進黨籍立委鍾佳濱、蘇巧慧等人與會一起見證捐贈儀式。

輔大說，今年4月應黎倩儀邀請，輔大與附設醫院攜手新北市醫師公會、新北市健保診所協會與聯安醫療體系，組醫療團進入帛琉貝里琉州（BeliliouState），提供癌症篩檢與公共衛生調查，並透過雙方簽署合作備忘錄，深化醫療與教育層面的合作交流。

惠恕仁 帛琉

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