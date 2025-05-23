遭掛「女權氾濫」布條 陽明交大：未申請已移除
陽明交通大學近日校園內遭掛「交大女權氾濫」布條，在社群引發廣泛討論。校方表示，珍視性別平等與言論自由價值，但言論與行動應伴隨責任，布條因未經申請已移除。
性別平等學生倡議連線近日在臉書發文指出，20日上午交通校區（新竹市）的學生餐廳與公共空間，被掛起「交大女權氾濫」布條，被拍照上網後，在各社群引發討論。
性別平等學生倡議連線指出，有學生貼出「學校讓女生進來本就是個錯誤」、「爭取女權不知道除了禍國殃民有何用」等，這類言論在校內社群上已是常態；並引述交大性別友善週主辦團隊成員戴靜茹的分析，認為在男生比率較高的校園中，更容易凝聚同仇敵愾的「同溫層」。
性別平等學生倡議連線邀請民眾一同思考，不同性別對性暴力問題的認知和接受度，是否有差異。如果這類事件發生在自己的學校，又會如何回應這樣的行動。
陽明交大校方今天以文字回應中央社指出，性別平等與言論自由是民主社會珍視的核心價值，陽明交大始終致力營造一個尊重多元、鼓勵開放對話的校園環境。
校方也表示，言論與行動應伴隨相應責任，校園公共空間的使用也須依循相關規範，進而維護校園環境。依校內規定，在公共區域懸掛海報、布條等宣傳物，須事先提出申請；本案（指女權氾濫布條）未經申請，經通報後，已由管理單位依程序移除。
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