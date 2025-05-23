結合AI創作 台藝大課堂傳授AI協助創作劇本

AI新時代來臨，各大學紛紛結合教學，台灣藝術大學邀請莊伯仲教授進行專題演講，除了分析三大軟體的不同，也實際進行劇本的創作及加工。

莊伯仲教授先比較分析，ChatGPT像是個學問淵博的教授，當學生提問才回答；至於DeepSeek則像分析師，先解析問題，再提供解決方案；最特別的是Manus，這個字是拉丁文「手」的字根，功能比較像是全能秘書，不只提供建議，還會幫忙搞定任務，甚至可以無中生有創作劇本。

莊伯仲說，一般人可能認為ChatGPT先問世，又有DeepSeek接棒，再有Manus後續，這樣講只對了一半。因為Manus其實是通用人工智能體（AGI Agent），是目前AI發展最高階段，具備跨域學習和適應能力，能夠像通用的人才一樣，在不同情境下自主學習、推理、規劃和執行搜索，而不侷限於單一任務。這套軟體不是根據「先輸入-再搜索-後給答」的固有語言模型，而是會根據高階目標自主拆分任務，調度工具、整合訊息來產出周延結果。

莊伯仲教授展示藉由輸入清楚的白話文指令，例如先分析資深演員翁家明的特色，再量身打造適合的劇本。翁家明目前在台藝大廣電所進修。現場也展示上傳已寫好的劇本大綱或完整劇本，由AI分析優缺點，也可以幫忙優化改良，例如要求AI在娛樂性、情感戲或是角色個性等給予優化。現場有廣電系及電影系研究生各以自身劇本進行AI優化，對成果印象深刻。實際展示顯示，每次任務依照難度需要幾分鐘至幾十分鐘。

莊伯仲是文化大學新聞系教授。他說這場演講的PPT簡報，就是交由AI製作。這場演講是2025年5月22日在台藝大舉辦，主持人是賴祥蔚教授。

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