結合AI創作 台藝大課堂傳授AI協助創作劇本
AI新時代來臨，各大學紛紛結合教學，台灣藝術大學邀請莊伯仲教授進行專題演講，除了分析三大軟體的不同，也實際進行劇本的創作及加工。
莊伯仲教授先比較分析，ChatGPT像是個學問淵博的教授，當學生提問才回答；至於DeepSeek則像分析師，先解析問題，再提供解決方案；最特別的是Manus，這個字是拉丁文「手」的字根，功能比較像是全能秘書，不只提供建議，還會幫忙搞定任務，甚至可以無中生有創作劇本。
莊伯仲說，一般人可能認為ChatGPT先問世，又有DeepSeek接棒，再有Manus後續，這樣講只對了一半。因為Manus其實是通用人工智能體（AGI Agent），是目前AI發展最高階段，具備跨域學習和適應能力，能夠像通用的人才一樣，在不同情境下自主學習、推理、規劃和執行搜索，而不侷限於單一任務。這套軟體不是根據「先輸入-再搜索-後給答」的固有語言模型，而是會根據高階目標自主拆分任務，調度工具、整合訊息來產出周延結果。
莊伯仲教授展示藉由輸入清楚的白話文指令，例如先分析資深演員翁家明的特色，再量身打造適合的劇本。翁家明目前在台藝大廣電所進修。現場也展示上傳已寫好的劇本大綱或完整劇本，由AI分析優缺點，也可以幫忙優化改良，例如要求AI在娛樂性、情感戲或是角色個性等給予優化。現場有廣電系及電影系研究生各以自身劇本進行AI優化，對成果印象深刻。實際展示顯示，每次任務依照難度需要幾分鐘至幾十分鐘。
莊伯仲是文化大學新聞系教授。他說這場演講的PPT簡報，就是交由AI製作。這場演講是2025年5月22日在台藝大舉辦，主持人是賴祥蔚教授。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言