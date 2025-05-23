大學教師聘任考核黑幕多 申評會如「屠場」爭議怎解？

大學若要聘選新教師，或教師要申請升等，都採三級三審制，行政高層不得恣意介入，但黑幕時有所聞。有私立大學校長或董事會硬要「安插」專業跟系所不符的老師，土木系背景的老師到室內設計系上課，受害的還是學生；且私校大都人治，就算教師向申訴評議委員會（申評會）投訴，申評委員大都靜默當高層的橡皮圖章，申訴案就像送進屠場，下場通常血肉模糊。

2025-05-23 14:00