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中山大學與科博館簽署MOU 共推課程、科普展等

中央社／ 高雄23日電

國立中山大學國立自然科學博物館22日簽署合作備忘錄，雙方將共同推動聯合課程、科普展覽共創、青年人才培育基地等合作，攜手打造科教整合平台，促進科學知識普及與應用。

中山大學校長李志鵬今天透過新聞稿指出，中山大學與科博館在標本收集、典藏借閱及海洋生態與生物多樣性研究方面長期密切合作。

科博館館長黃文山強調，與中山大學的合作是館校攜手創新典範，不僅促進科研成果的社會應用，也拓展教育資源的多元發展。雙方期待透過跨領域研究與創新合作，建立兼具實務與理論的教學與人才培育模式，進一步提升科學教育推廣效能。

中山大學表示，科博館憑藉其深厚的自然史展示與科普教育經驗，與中山大學在理工、海洋及人文社會領域的教研能量相得益彰。

館長 國立自然科學博物館 中山大學

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