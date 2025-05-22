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華梵邀藝術家霍凱盛駐校3個月 完成淡蘭古道橫卷畫作

中央社／ 台北22日電

華梵大學邀請澳門藝術家霍凱盛擔任國際駐村藝術家，在為期約3個月駐校期間，與師生一同踏查石碇淡蘭古道，完成寬1.5公尺橫卷畫作，呈現古道連綿山景。

華梵大學今天發布新聞稿指出，1990年出生的霍凱盛於2013年以「樂園」系列作品入選義大利波隆納插畫展，至今已在世界各地發表十多次個展，並參與百場以上聯展。

霍凱盛擅長利用古今地圖與風景線，配合各種元素交織、錯置進行創作，他的作品述說澳門、香港、台灣等曾為大國殖民地區域，在進入新世紀以後所面臨文化與社會衝擊。

霍凱盛時常把外觀各異的澳門賭場建築畫在海上，因為賭場所在陸地，原本都是海洋；他總是把畫紙染成泛黃古舊色調，針筆技法細密嚴謹，讓觀看者彷彿進入大航海時代歐洲人記錄世界的銅版畫風景中。

作品「樂園19.2」則以台灣古地圖為題材，密密麻麻畫出台北101、台北車站、台中歌劇院、鹿港龍山寺、高雄85大樓、鵝鑾鼻燈塔等重要地標，再透過一旁背景與畫面上小窗框，巧妙拼接台灣黑熊、雲豹、梅花鹿等珍稀動物，留下對在地環境生態的浪漫想像與提問空間。

霍凱盛於今年3月到6月駐校，參與華梵大學課程教學，與師生深入交流並一同走訪淡蘭古道，並透過素描工作坊，帶領20多名學生踏查寫生；並以此為靈感，在一個月內完成寬1.5公尺橫卷畫作，描繪從淡蘭古道南路石碇大崙山華梵校園，延伸至古道北路草嶺海岸的連綿山景，作品將捐贈華梵大學典藏。

華梵大學校長李天任稱霍凱盛畫風，是台灣現當代美術教育體系中較少出現類型，這次駐校交流，擴充了華梵同學審美廣度。

華梵大學 澳門 淡蘭古道

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