陽明交大奇異金屬態研究 揭高溫超導體形成前機制
陽明交通大學研究團隊成功解開銅酸鹽（cuprates）中奇異金屬量子臨界狀態的形成機制，登上國際期刊「物理學進展報告」，為解開「高溫超導體」機制，邁出關鍵一步。
陽明交大今天發布新聞稿指出，電子物理系教授仲崇厚帶領的研究團隊，提出「量子臨界糾纏態」（quantum critical entangled state） 就是奇異金屬本質的創新理論。這種狀態源於材料內部兩種量子態「磁性自旋液體態」與「普通金屬態」的激烈競爭。當這兩種量子態勢均力敵時，電子會因量子擾動而呈現高度量子糾纏的特殊行為，最終形成量子臨界點。
仲崇厚指出，在量子臨界點附近，材料會出現劇烈的侷域電荷擾動，使所有電子的自旋與電荷同時與上述兩種量子態產生量子糾纏，形成「普朗克奇異金屬態」（Planckian strange metal phase）。在此階段，電子間的碰撞機率與溫度呈線性正比，而奇特的量子臨界糾纏狀態正是進入高溫超導前的關鍵階段。
這項發現為學界解開高溫超導體機制謎團，邁出關鍵一步。研究團隊成員包括仲崇厚、中央研究院博士後研究員張永業，以及陽明交大博士後研究員阮文浩、Kim Remund。論文刊登於英國物理學會出版的Reports on Progress in Physics（物理學進展報告），並被選為焦點報導。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
▪ 會考作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分
▪ 快拜「文昌滴君」！繼玉米之神後又神準猜到1科題目 阿滴本人回應了
▪ 114會考／國中教育會考落幕 想拿A++各科可錯題數一次看
▪ 阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言