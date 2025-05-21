台灣之光！中山醫大物治系校友葉晉毓巴黎發明展奪雙金

中山醫學大學物理治療學系校友葉晉毓，於剛落幕的第124屆法國巴黎國際發明展中，憑藉「SMARC AI功能訓練智能系統」與「SMARC坐站訓練椅」等兩項智慧復健設備，榮獲醫療健康促進類雙金牌，為台灣在國際舞台再添佳績。

葉晉毓說，中山醫大提供的專業訓練與臨床實務經驗，是他投入智慧醫療研發的重要基礎。

巴黎國際發明展創辦於1901年，是全球歷史最悠久的發明競賽之一。本屆展會吸引超過50萬人次參觀，並有來自全球逾250件專利作品參與競賽。台灣代表團表現亮眼，共獲6金、10銀與45銅。其中，葉晉毓提出的兩項智慧復健設備脫穎而出，成為本屆展會醫療健康類焦點之一。

現任中山醫大校友總會顧問的葉晉毓，過去曾擔任物理治療師，並長年致力於智慧醫療與健康科技應用。他指出，台灣有近七成民眾處於「亞健康」狀態，若能透過科技化工具監測與訓練，有助延緩退化、減少醫療資源負擔。

葉晉毓認為，台灣在AI與大數據應用上具備優勢，配合學術合作，能加速創新實踐。

此次獲獎的SMARC AI功能訓練智能系統，以「數位化物理治療師之手」為核心概念，病患僅需在坐姿下進行90秒簡單動作，即可透過毫米級動作校準與AI分析，評估其活動度、肌力與協調性，並即時提供個人化訓練建議；系統同時支援雲端紀錄與復健追蹤，協助照護人員進行長期健康管理。

另一項SMARC坐站訓練椅，則具備輔助力道段位調整與訓練部位設定功能，可以依照個人能力，進行下肢、骨盆底與核心肌群的訓練，特別適用於銀髮長者或需強化深蹲控制者，在確保安全與姿勢正確的情況下，達成預防跌倒與提升功能性的訓練目標。

目前，兩項設備均已導入台灣與日本多處照護機構，並通過多國安全認證。考量實證基礎與臨床應用需求，中山醫大附設醫院亦將這兩項設備，引進至即將啟用的「智慧賦能中心」，作為復健與功能評估的輔助工具之一，期盼為患者帶來更多具體效益。

中山醫大校友總會理事長吳定中表示，葉晉毓的表現是全體校友的驕傲，也展現中山醫人勇於創新的精神。他指出，校友們對母校的專業養成始終心懷感念，未來校友總會將持續串聯海內外資源，促進校友與母校的交流與合作，攜手開創更具影響力的健康產業發展。 SMARC AI功能訓練智能系統能在90秒內評估使用者的活動度、肌力與協調性。中山醫大／提供 SMARC坐站訓練椅能提供使用者訓練下肢、骨盆底與核心肌群。中山醫大／提供

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