海廢再生設計 中山大學推動永續環境教育逾萬人次參與

海洋塑膠微粒與廢棄問題日益嚴重，不僅破壞生態，也威脅人類生活環境。國立中山大學管理學院大學社會責任（USR）計畫推動海廢升級再造計畫，在高雄17所小學舉辦海廢再生設計手作課程，有學童使用海洋垃圾創作世界名畫，令人驚艷，該計畫迄今累計超過1萬2000人次參與。

為推動廢棄物減量再利用，中山大學今年攜手雷科股份有限公司、高雄市兩岸合作事務促進會、德凡士科技工程有限公司合作，支持「永續設計平台」創辦人林喬楨推動海廢升級再造計畫，將永續教育實踐於校園與社區。

此項計畫已在高雄市忠孝、瑞豐、鎮昌、瑞興、獅甲、鼓山及桂林國小舉辦環境教育推廣與海廢再生設計手作課程，總計22場，還帶領參與者前往旗津淨灘，蒐集海洋塑膠廢棄物，做成拼貼畫，盼讓永續環境教育理念向下扎根。

獅甲國小校長夏紹彰表示，學校過去推動海洋教育以課本與影音為主，這次透過藝術設計與教育實作帶領學童製作海廢手作吊飾、了解海廢議題，使用塑膠廢棄物拼貼創作也增加學習興趣，更深化海洋環保意識。

中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤表示，台灣是海島國家，卻對海洋議題投入有限，藝術轉譯與創意設計加值是減少廢棄物的一種方式，希望透過推廣永續環境教育與行動，引領企業與社會各界省思如何透過商業化模式達成廢棄物減量。

中山大三生戴渝蓁認為，旗津淨灘使用篩網蒐集塑膠微粒，證實海洋微粒已廣泛分布，對環境造成明顯衝擊，期盼藉由海廢塑膠創作，提醒大家保護海洋環境。 雷科企業員工展示海廢吊飾成品。記者郭韋綺／翻攝 記者郭韋綺／翻攝 獅甲國小學生以海廢塑膠碎片進行拼貼畫創作。記者郭韋綺／翻攝 國立中山大學管理學院大學社會責任計畫偕雷科股份有限公司、高雄市兩岸合作事務促進會及德凡士科技工程有限公司，支持推動海廢升級再造計畫，至高雄市17所在地國小，舉辦22場環境教育推廣與海廢再生設計手作課程，並舉辦成果展，將永續環境教育理念向下扎根。圖為中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤（左一）、合作單位及參與者於海廢拼貼畫成果展合影。記者郭韋綺／翻攝

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