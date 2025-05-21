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「巴黎發明展」葉晉毓復健設備奪雙金 中山醫大引進

中央社／ 台中21日電
中山醫學大學物理治療系校友葉晉毓（左2）憑藉2項智慧復健設備，在法國巴黎國際發明展奪雙金，與家人及駐法代表郝培芝（中）合影。中山醫大提供／中央社
中山醫學大學物理治療系校友葉晉毓（左2）憑藉2項智慧復健設備，在法國巴黎國際發明展奪雙金，與家人及駐法代表郝培芝（中）合影。中山醫大提供／中央社

中山醫學大學物理治療系校友葉晉毓憑藉2項智慧復健設備，在法國巴黎國際發明展勇奪雙金。中山醫大今天表示，即將啟用的「智慧賦能中心」，將引進這2項設備。

中山醫學大學發布新聞稿指出，葉晉毓於甫落幕的第124屆法國巴黎國際發明展（Concours Lépine）中，憑藉「SMARC AI 功能訓練智能系統」與「SMARC坐站訓練椅」2項智慧復健設備，榮獲醫療健康促進類雙金牌，為台灣在國際舞台再添佳績。

中山醫大說明，巴黎國際發明展創辦於1901年，是全球歷史最悠久的發明競賽之一。今年吸引逾50萬人次參觀，有來自全球逾250件專利作品參賽；台灣代表團表現亮眼，共獲6金、10銀與45銅，其中葉晉毓的2項智慧復健設備脫穎而出，成為這屆展會醫療健康類焦點之一。

現任中山醫大校友總會顧問的葉晉毓，過去曾擔任物理治療師，並長年致力於智慧醫療與健康科技應用。他指出，台灣有近7成民眾處於「亞健康」狀態，若能透過科技化工具監測與訓練，有助延緩退化、減少醫療資源負擔；台灣在AI與大數據應用上具備優勢，配合學術合作，能加速創新實踐。

中山醫大表示，目前這2項設備均已導入台灣與日本多處照護機構，並通過多國安全認證。考量實證基礎與臨床應用需求，中山醫大附設醫院也將此2項設備引進至即將啟用的「智慧賦能中心」，作為復健與功能評估的輔助工具之一，期盼為患者帶來更多具體效益。

中山醫大校友總會理事長吳定中表示，葉晉毓的表現是全體校友的驕傲，也展現中山醫人勇於創新的精神。校友們對母校的專業養成始終心懷感念，未來校友總會將持續串聯海內外資源，促進校友與母校的交流與合作，攜手開創更具影響力的健康產業發展。

發明展 巴黎 中山醫學大學

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