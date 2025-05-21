彰化員榮醫療體系與中興大學簽約 培育醫護人才加強產學合作
彰化縣員榮醫療體系與中興大學今天簽署「學術交流與技術合作協議書」，雙方將就醫學研究、產學合作、培育醫護人才與發展智慧醫療等多面向合作，員榮興建中的新總院預計三年後落成，需要大批醫護人員，而興大有醫學院與學士後醫學系，未來雙方將深化產學合作。
員榮醫療體系總院長張克士與中興大學校長詹富智今天代表簽約，張克士表示，希望藉由雙方合作，將國立大學的資源結合員榮體系在地深耕的口碑與服務量能，平衡城鄉差距，改善南彰化醫療資源相對不足困境，達到醫療平權，讓在地鄉親能就近享有完善醫療服務，不再為就醫所苦。
張克士表示，已動工的員榮總醫院預計三年後落成，員榮體系將達1200床規模，屆時需要醫護人員與各領域人才，希望藉由雙方合作能提升專業水平，也藉由產學合作，讓興大學生畢業後就能投入員榮醫療體系服務，員榮也會鼓勵員工到興大進修，讓醫護持續進步。
興大校長詹富智表示，中興大學於2022年新設學士後醫學系及醫學院，是中台灣唯一有醫學院的國立大學，藉由綜合大學多元教學優勢，與中部重要醫學中心及醫療體系建立長期雙邊合作，共同致力平衡區域醫療資源及偏鄉醫療等工作，今日與員榮簽訂合作協議書，期許雙方未來密切的學術與技術交流合作，創造雙贏。
詹富智說，雙方未來將就學術合作、教師(研究員)合聘、研究發展、人才培育、圖書與資訊、智慧財產權等面向共同合作，攜手培育更多高階醫療研究人才、增加學術及產業合作計畫廣度，進而帶動國內醫學研究發展。
員榮新院區中有近800坪的園藝療癒區，也將與中興大學合作，結合園藝景觀設計，導入園藝療癒場域，推動「非藥物輔療整合照護」新模式。
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