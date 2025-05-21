實踐參與台日地方創生 助百年矢岳車站展新風貌
實踐大學師生參與台日合作地方創生計畫，透過別具巧思的空間裝置設計，為日本熊本縣人吉市的百年歷史矢岳車站打造新風貌。
實踐大學今天發布新聞稿指出，距離台積電熊本一廠約2小時車程的人吉市，過去是熊本、宮崎、鹿兒島之間的交通要衝，隨著新幹線及快速道路的通車，人潮逐漸減少，也讓百年歷史木造的矢岳車站不再有列車停靠。
人吉市經歷2016年芮氏規模7.3的熊本大地震、2020年每小時80毫米的豪雨水災，造成20人罹難。人吉市市長松岡隼人因此透過Local to Local計畫，推動台日合作地方創生，重振地方經濟，實踐大學是計畫成員之一。
實踐大學提到，實踐師生以創作為文化語言，透過駐地方式，與當地產生連結，並藉由設計重新描繪出屬於矢岳車站的新風景，相關作品目前正在當地展出中。
由實踐大學建築設計系系主任、當代藝術家姚仲涵與其領導的大聲光電工作室共同創作的「光電獸#43－矢岳站」，作品採用細膩而柔和的燈光編排，與百年木構車站和山林環境相互對話，當夜色漸深，空間的溫度隨燈光升起，彷彿置身記憶與未來的交界處。
實踐大學建築設計系學生賴頫創作的「牆上的空與間」，整體造型如一顆懸浮的繭，讓人聯想到誕生、包覆與休息，邀請觀者駐足、進入、感受，裝置如同自然的一部分，也像是時間的容器。
實踐大學表示，透過矢岳車站的計畫，實踐大學師生學會的不只是建築技術，更是對地方、對人、對時間的深層理解；而來自台灣的光影與空間，也讓日本的在地居民重新看見自己的故事。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
▪ 會考作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分
▪ 快拜「文昌滴君」！繼玉米之神後又神準猜到1科題目 阿滴本人回應了
▪ 114會考／國中教育會考落幕 想拿A++各科可錯題數一次看
▪ 阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言