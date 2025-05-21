實踐參與台日地方創生 助百年矢岳車站展新風貌

實踐大學師生參與台日合作地方創生計畫，透過別具巧思的空間裝置設計，為日本熊本縣人吉市的百年歷史矢岳車站打造新風貌。

實踐大學今天發布新聞稿指出，距離台積電熊本一廠約2小時車程的人吉市，過去是熊本、宮崎、鹿兒島之間的交通要衝，隨著新幹線及快速道路的通車，人潮逐漸減少，也讓百年歷史木造的矢岳車站不再有列車停靠。

人吉市經歷2016年芮氏規模7.3的熊本大地震、2020年每小時80毫米的豪雨水災，造成20人罹難。人吉市市長松岡隼人因此透過Local to Local計畫，推動台日合作地方創生，重振地方經濟，實踐大學是計畫成員之一。

實踐大學提到，實踐師生以創作為文化語言，透過駐地方式，與當地產生連結，並藉由設計重新描繪出屬於矢岳車站的新風景，相關作品目前正在當地展出中。

由實踐大學建築設計系系主任、當代藝術家姚仲涵與其領導的大聲光電工作室共同創作的「光電獸#43－矢岳站」，作品採用細膩而柔和的燈光編排，與百年木構車站和山林環境相互對話，當夜色漸深，空間的溫度隨燈光升起，彷彿置身記憶與未來的交界處。

實踐大學建築設計系學生賴頫創作的「牆上的空與間」，整體造型如一顆懸浮的繭，讓人聯想到誕生、包覆與休息，邀請觀者駐足、進入、感受，裝置如同自然的一部分，也像是時間的容器。

實踐大學表示，透過矢岳車站的計畫，實踐大學師生學會的不只是建築技術，更是對地方、對人、對時間的深層理解；而來自台灣的光影與空間，也讓日本的在地居民重新看見自己的故事。

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