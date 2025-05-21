農廢葡萄藤做節能車 大葉大學拿雙獎
彰化縣大葉大學設計系「暴走地平線」車隊參加全國大專校院環保節能車大賽，勇奪動態競賽第三名與最佳節能獎，學生利用農業廢棄物葡萄藤碎片、玻璃纖維等強化結構，讓節能車兼具輕量與堅固，融入永續環保元素，展現創新與實作能力。
SAE中華民國自動機工程學會主辦的全國大專校院環保節能車大賽，大葉大學「暴走地平線」車隊由學生陳彥臣、陳韋彤、匡智顯、林敬堯、楊旻諺、王璽、丁崴倫、陳芮琪、趙仁恩、陳峙遠共同組成，以主賽道17.5圈、加分賽道16圈的佳績拿下雙獎。
車隊由大四隊長陳彥臣領軍，他說，去年首次組隊參賽，排位賽時表現不錯，但在隔天正式競賽時，因為鏈條斷了無法完賽，今年捲土重來，就是希望大四畢業前不要留下遺憾。在謝明憲老師指導下，針對去年問題改良車體結構，把鏈條加粗、把軸距加長、避震調軟，讓車子在加分賽道的穩定度更好。
擔任車手的王璽說，整輛車從無到有大概花了四個月，期間不斷測試，試跑完馬上回饋意見給團隊，調整細部，比賽當天因應天氣熱可能導致車子零件過熱故障，他們在車速上採保守路線，避免馬達高溫當機，順利跑出好成績。
負責外殼設計的丁崴倫說，車殼內層使用紙板，外層結合農業廢棄物葡萄藤碎片、玻璃纖維、碳纖維強化結構，達成輕量與堅固兼具，色彩除了與大葉相關的綠色元素，更使用大面積白色以減少吸熱，整體風格則結合賽車與賽博龐克元素。
指導老師謝明憲說，環保節能車大賽賽事環境與車子各項安全措施規定嚴格，經過排位賽決定起跑位置，45分鐘內每完成一圈可獲2分，去年開始增加Z字型減速墊及15公分跳台的加分賽道，對車輛續航力、駕駛控制力都是高標挑戰，「暴走地平線」車隊結合材料的綠色思維與設計的創新，因此能脫穎而出。
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