與青年對話 桃園設計庫辦Z世代 x 共感設計展至6月3日
桃園市青年局5月20日起至6月3日，在桃園設計庫舉辦「桃園市大學設計學群聯展」，集結元智大學、中原大學、健行科技大學、萬能科技大學及台北商業大學等設計學群學生的優秀作品。展覽以「Z世代 × 共感設計」為主題，回應自我認同、社會關懷與永續發展等重要議題，呈現青年世代透過創作對話社會、實踐創意行動的多元樣貌。
本次展出作品涵蓋平面設計、產品設計、3D建模、多媒體影像與互動裝置等形式，突顯大學生對當代公共議題的深度關懷與視覺詮釋能力。
展覽內容也對應聯合國永續發展目標，學生們從生活經驗與價值認同出發，將抽象的全球議題轉化為具體可感的作品語言，並透過設計過程與概念轉譯，打造觀眾與作品間更深層的連結。
展覽中不乏引人注目的創作成果，例如中原大學的「心生相談所」以繪本與互動遊戲為媒介，幫助學童及家長了解兩性知識、建立界線意識，協助青少年在成長階段建立自我保護能力。
台北商業大學數位多媒體設計系學生共同創作的「彩影紀事」則是一款結合解謎與劇情的3D遊戲，透過色盲主角的視角與童年記憶片段，引導玩家做一場自我尋找與救贖的旅程。
元智大學學生則運用多媒體影像與機械裝置，模擬未來城市中人與自然共生的生態循環系統，展現對未來環境與科技發展的深刻思考。
青年局長侯佳齡表示，Z世代的青年設計師不僅展現強烈的社會意識與創新動能，也透過設計回應生活與社會的關係。青年局將持續透過創業育成、展演空間與資源媒合等多元策略，支持青年扎根桃園，放眼國際。
桃園市大學設計學群聯展每日開放時間為上午10時至晚間7時，現場還有互動展示作品可供民眾體驗，歡迎踴躍參與。的
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