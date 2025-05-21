花蓮西瓜採收遇缺工困境 東華研發AI採收車省人力
花蓮大西瓜進入採收期，卻遇上缺工困境，國立東華大學能源科技中心連結師生資源，利用AI技術開發機器農用自走（採收）車，能偵測路徑、測繪、自動搬運西瓜等，幫助農友採收，解決搬運缺工問題。
東華研發的採收車透過AI、衛星定位，只要設定好路線，西瓜農把採收的西瓜放在採收車上，就能運到指定地點，範圍可達方圓5公里。
東華大學研究生邱顯棟說，第一年研究挑戰大，西瓜田是河床地，第一代的農用採收車卡住好幾次，這次整體改善；經過多次實驗，開發採收車要用履帶比較好前進，車子重心也改成比較低穩定車身，不容易在田間翻覆，也把電池電量改得更大，運作的時間比上次多了一倍。
邱顯棟表示，採收車上有感應器、衛星地圖導引，讓車在農田間正常行走，不會偏離設定路徑太多，才能自動返回開到指定的地點，全部用太陽能板充電。
東華大學能源科技中心主任白益豪說，在農田工寮裡有電路儲能裝置提供農用採收車電力，目前採收車還不普及，且載運容量較少，希望未來可以做到沙灘車一樣大，可載運更多西瓜。
西瓜農楊火土說，以前用扁擔慢慢裝西瓜採收，再來改成推車推，後來用柴油搬運車，但比較吵又有柴油臭味；現在東華研究團隊研發光電採收車，覺得很方便，節省人力，不用辛苦搬西瓜，對老人家來說比較輕鬆。
東華大學資工系特聘教授顏士淨表示，農用自走車可以幫助農民搬運，搬運過程可以收集農田資訊，機器在每天巡田遮，可以看各種農作物生長情況，像溫度、濕度等都可以得知，直接在手機上呈現，減少農民工作量。
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