政大將邁入百年 表揚6位傑出校友魏明光、司徒達賢入列

國立政治大學今日舉行百年校慶啟動典禮暨畢業50周年校友返校日，近500位畢業於民國63年及民國67年的資深校友重返母校，校慶大會亦頒發6位傑出校友，包括美國中餐大亨魏明光、學術貢獻卓越的政大名譽教授司徒達賢、趨勢科技共同創辦人陳怡樺、曾任最高檢察署主任檢察官的蔡碧玉、國際知名視覺設計師左家琪、馨昌股份有限公司創辦人鄧傳馨。

在政大百年校慶啟動典禮上，校長李蔡彥歡迎學長姊們回娘家，為母校慶祝生日。他提到，政大的校園50年來經歷許多變與不變，從過去只有幾棟簡單建築、交通不便的山中校園，發展到今日擁有山上、山下及最新指南校區的完整格局，不僅設施日益完善，還擁有全台最美的達賢圖書館、最受歡迎的活動場地——公企中心，以及即將於下月落成的法學院新大樓。同時，提到捷運未來8至9年內將延伸至政大，屆時將大幅提升師生通勤的便利性。

政大並表揚6位傑出校友，54級新聞系的魏明光在美國餐飲界取得非凡成就，仍心繫新聞教育發展，並捐資回饋母校；55級企管系的司徒達賢畢生致力於管理教育創新與傳承；66級哲學系的陳怡樺引領趨勢科技走向國際，並積極推動性別平權；66級法律系、70級法律所碩士的蔡碧玉在司法界貢獻卓著；88級廣告系左家琪在美國好萊塢視覺設計領域屢創佳績，連續榮獲2023年與2024年艾美獎「最佳片頭設計獎」；99級EMBA的鄧傳馨為馨昌股份有限公司創辦人，長年關懷母校、推動教育公益與校園永續發展。

政大表示，邁向百年校慶之際，同時啟動「百年政大薈萃基金」，向全球政大人與社會大眾發出「捐政」邀請，聚焦「點亮璞玉計畫」培育國家社會所用的人文社科人才、「政英聚才計畫」延攬與留任頂尖師資、「X實驗學院社資樓計畫」打造多元學習新時代、與「四維堂風華再現」4大核心項目，總目標10億元。政大自許邁向百年之際，成為引領世代前行的燈塔，厚植人才培育與教育創新的根基。

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