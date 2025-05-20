大專校院籲立法院通過200億特別預算 承諾不漲學費

行政院日前編列200億元「強化高等教育人才培育」特別預算，規劃用於高教育才攬才、支持創新創業以及精進校務經營等面向。國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會及專科學校教育聯盟聯合呼籲，人才是應對科技高速發展、國際情勢變化劇烈的關鍵，盼立法院支持「強化高等教育人才培育」特別預算，為打造台灣護國群山與永續未來奠定基礎。

立法院明天將審議4100億元特別預算中200億元高等教育預算，對此，5個大專校院協會表示，美國近期縮減高教經費，預期會加速國際間的人才流動，世界各國紛紛提出各項措施來吸引頂尖人才，而台灣正值半導體、AI、衛星通訊等領域蓬勃發展之際，卻也同時面臨嚴重人才缺口的隱憂，此時若能投入預算打造具競爭力的教研環境與薪資制度，有機會在此時機引入合適人才，協助國內發展重點科技。

5個大專校院協會也指出，面對科技發展與國際情勢，台灣不能只有台積電這座護國神山。若要打造「護國群山」，就需要高教與產業高度結合，積極協助產業創新轉型，此時若能獲得特別預算挹注，強化大學人才培育與研發能量，更能加速國家重點領域的發展。

5個大專校院協會認為，鑒於國際經濟不確定性，影響企業向大學捐款意願，加上顧及民生穩定，學雜費調漲不易，大學面對原物料大漲、人事成本增加下，教研設備更新與維護已捉襟見肘，更無餘裕面對未來可能的水電調漲，亟需特別預算以提升整體高教品質。大專校院獲得補助後，亦將秉持回饋社會之精神，提供部分經費用以支持經濟弱勢學生，並承諾此段期間不調漲學雜費，藉此減輕人民經濟負擔，穩定民生物價，照顧民生。

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