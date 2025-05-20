快訊

影台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

明年上路！交通部公布高齡駕駛修法 換照年齡下修至70歲

聽新聞
0:00 / 0:00

大專校院籲立法院通過200億特別預算 承諾不漲學費

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部。聯合報資料照片
教育部。聯合報資料照片

行政院日前編列200億元「強化高等教育人才培育」特別預算，規劃用於高教育才攬才、支持創新創業以及精進校務經營等面向。國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會及專科學校教育聯盟聯合呼籲，人才是應對科技高速發展、國際情勢變化劇烈的關鍵，盼立法院支持「強化高等教育人才培育」特別預算，為打造台灣護國群山與永續未來奠定基礎。

立法院明天將審議4100億元特別預算中200億元高等教育預算，對此，5個大專校院協會表示，美國近期縮減高教經費，預期會加速國際間的人才流動，世界各國紛紛提出各項措施來吸引頂尖人才，而台灣正值半導體、AI、衛星通訊等領域蓬勃發展之際，卻也同時面臨嚴重人才缺口的隱憂，此時若能投入預算打造具競爭力的教研環境與薪資制度，有機會在此時機引入合適人才，協助國內發展重點科技。

5個大專校院協會也指出，面對科技發展與國際情勢，台灣不能只有台積電這座護國神山。若要打造「護國群山」，就需要高教與產業高度結合，積極協助產業創新轉型，此時若能獲得特別預算挹注，強化大學人才培育與研發能量，更能加速國家重點領域的發展。

5個大專校院協會認為，鑒於國際經濟不確定性，影響企業向大學捐款意願，加上顧及民生穩定，學雜費調漲不易，大學面對原物料大漲、人事成本增加下，教研設備更新與維護已捉襟見肘，更無餘裕面對未來可能的水電調漲，亟需特別預算以提升整體高教品質。大專校院獲得補助後，亦將秉持回饋社會之精神，提供部分經費用以支持經濟弱勢學生，並承諾此段期間不調漲學雜費，藉此減輕人民經濟負擔，穩定民生物價，照顧民生。

高教 調漲

延伸閱讀

總統就職一周年 醫界5大團體盼健保基金預算由4.8%至12%

強化醫療韌性 醫界籲健保特別預算至少500億

賴清德今上任滿周年 農民立法院前反對擴大對美採購農產品

立法院院會開議 藍綠黨團展開朝野攻防

相關新聞

大專校院籲立法院通過200億特別預算 承諾不漲學費

行政院日前編列200億元「強化高等教育人才培育」特別預算，規劃用於高教育才攬才、支持創新創業以及精進校務經營等面向。國立...

科技總裁重返校園 許勝雄到東海大學開高階管理課程

高科技產業金仁寶集團總裁許勝雄早年棄文從商，睽違半世紀重返校園，這次不再是學生，而是教授。他受聘東海大學管理學院，將以講...

政大將邁入百年 表揚6位傑出校友魏明光、司徒達賢入列

國立政治大學今日舉行百年校慶啟動典禮暨畢業50周年校友返校日，近500位畢業於民國63年及民國67年的資深校友重返母校，...

政大迎98週年校慶 表揚魏明光等6名傑出校友

政治大學今年迎接98週年校慶，表揚美國中餐大亨魏明光等6名傑出校友；另外也公開播放百年校慶系列影片首部曲，台積電財務長黃...

中央大學蓋醫院有譜？傳與聯新合作發展專業醫療

中央大學無償取得桃園市政府位於八德區2.55公頃土地，計畫興建醫院，但多年無下文，被市府下通牒今年底要有實質進程，近日傳...

金大與森田藥粧合作設研究中心 推動一條根產品國際化

國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。