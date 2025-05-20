科技總裁重返校園 許勝雄到東海大學開高階管理課程
高科技產業金仁寶集團總裁許勝雄早年棄文從商，睽違半世紀重返校園，這次不再是學生，而是教授。他受聘東海大學管理學院，將以講座教授身分開設「無懼挑戰，企業永遠的使命」高階管理學分課，不談創業神話，而是以數理思維解釋經營邏輯。
東海大學指出，現年82歲的許勝雄畢業於台灣師範大學國文系，畢業後沒有成為教師，與父親許潮英共同創立金寶電子，一開始是傳統工廠，如今已是年營收345億美元的科技巨頭。校長張國恩三顧茅廬，終於邀請許走入教室，開設人生第一堂學分課。
許勝雄回憶，1987年金寶電子創立14年時，桃園工廠發生大火，損失高達6億元，卻也是金仁寶集團從傳統製造業轉型為科技業的轉捩點；風險無法避免，但能否跨越每一次損失，取決於領導者是否保有創業的勇氣與對未來的韌性。
許勝雄不打算在課堂上講勵志故事，而是分享金仁寶集團的企業邏輯，談風險、人才、決策；比如金仁寶的「細胞分殖」組織型態，每名員工都是可以自主成長的細胞，且重視公正、公平、公開與制度化的分權授能、共享成果，才能打造信任的文化與彈性的組織。
許勝雄表示，他從未忘記教育的重要性，拿起粉筆站上講台不是憑藉企業頭銜，而是來自走過的每一段荊棘之路。張國恩也說，這堂EMBA課程並不僅為了回顧過去，重要的是傳承未來，是一門有高度智慧格局的專業課程。
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