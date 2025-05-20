雲林虎尾潮將完工 水利署與虎科大造北港溪永續新典範
雲林縣虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫一期工程今年9月完工，為後續管理與維護，水利署今天與虎尾科技大學簽MOU，期許整體規劃融合休憩、運動、生態與教育功能，打造北港溪永續水岸新典範。
虎尾科技大學校長張信良與經濟部水利署副署長王藝峰、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆，水利署第五河川分署分署長吳明華簽署「合作推動北港溪虎尾堤段永續水域環境」合作意向書，展現雙方共同推動永續發展及落實在地關懷的決心。
水利署推動「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」，為全台首次採國際競圖方式規劃的水利工程，工程整合雨水調節與防洪功能，強化城鎮面對極端氣候的適應力，導入「逕流分擔」與「在地滯洪」概念，將地表雨水分流至水道與土地，提升土地的蓄洪與調節能力，同時運用鄰近農地或閒置空間暫存雨水，減緩聚落淹水風險。
王藝峰表示，與虎科大攜手合作第一期工程，基地位於虎尾鐵橋旁的高灘地，佔地約26公頃，整體規劃融合休憩、運動、生態與教育功能。預計於今年9月完工，期許將虎尾鎮打造為國內具環境韌性與人文特色水岸的示範場域。
張信良指出，虎尾潮計畫相關工程鄰近校園，學校更有農業科技系、永續發展暨社會責任處等單位，第一期工程完工啟用後，將結合校方資源及教研量能，提升整體水岸品質。
工程規劃包括延伸虎科大體育場，建置「河濱運動平台」、與校方合作「食農教育區」推動永續農業，以及具備防洪與濕地生態功能的「青埔分洪道」與「草生地景」，另有提供民眾休閒賞景的「綠色大階梯」與可作社區活動空間「多功能大草坪」。
此外，場域內將廣植多樣喬木、灌木與地被植物，打造人與自然共融的友善水岸環境，為北港溪沿岸注入新的生命力。
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