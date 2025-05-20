政大迎98週年校慶 表揚魏明光等6名傑出校友

政治大學今年迎接98週年校慶，表揚美國中餐大亨魏明光等6名傑出校友；另外也公開播放百年校慶系列影片首部曲，台積電財務長黃仁昭等7名資深校友參與拍攝。

國立政治大學今天舉行百年校慶啟動典禮暨畢業50週年校友返校日，近500名畢業於民國63年及民國67年的資深校友重返母校，共同見證政大將於2027年邁入百年歷史的新里程碑。

政大今天也於98週年校慶大會上頒發6名傑出校友，包括美國中餐大亨魏明光、學術貢獻卓越的政大名譽教授司徒達賢、趨勢科技共同創辦人陳怡樺、曾任最高檢察署主任檢察官的蔡碧玉、國際知名視覺設計師左家琪、馨昌股份有限公司創辦人鄧傳馨。

政治大學校長李蔡彥表示，政大從過去只有幾棟簡單建築、交通不便的山中校園，發展到今日擁有山上、山下及最新指南校區的完整格局，捷運未來8至9年內也將延伸至政大，屆時將大幅提升師生通勤的便利性。他也勉勵學生未來能在多元職涯中發光發熱，以身為政大人為榮。

為迎接2027年百年校慶，政大籌備百年校慶系列影片，今天公開放映首部曲「政橄傳承」，台積電財務長黃仁昭、老爺酒店集團執行長沈方正、喜歡音樂總經理陳子鴻等7名重量級校友也參與拍攝。

沈方正坦言，拍攝當天天氣非常冷，氣溫只有攝氏8、9度，他們穿著短袖短褲，從中午一直拍到晚上，讓他百感交集，錄完影後還感冒一個星期，但能回到政大，這份共同記憶讓他感到開心。

在即將邁向百年校慶之際，政大啟動「百年政大薈萃基金」，希望透過「點亮璞玉計畫」，培育人文社科人才，「政英聚才計畫」延攬與留任頂尖師資、「X實驗學院社資樓計畫」打造多元學習新時代，以及「四維堂風華再現」等4大項目，總募款目標新台幣10億元。

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