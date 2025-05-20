中央大學蓋醫院有譜？傳與聯新合作發展專業醫療
中央大學無償取得桃園市政府位於八德區2.55公頃土地，計畫興建醫院，但多年無下文，被市府下通牒今年底要有實質進程，近日傳聯新國際醫院有意協助，雙方已接洽；桃園市議員呂林小鳳指出，市府已在八德規畫市立醫院，距離央大基地也不遠，2者在性質上應有區隔，避免資源浪費。
桃園市議員呂林小鳳質疑，中央大學八德校地為八德重劃區旁中大公園，至今已經放了20年，近日傳聯新國際醫院將協助學校建院，然市府準備在不遠的霄裡公園規畫市立醫院，重劃區附近也有長榮醫院正在蓋，就醫療資源分配角度而言，是否會有衝突存在？
衛生局長賈蔚表示，市府與央大針對蓋醫院蓋過去就多有討論互動，市立醫院選址確定之後，市府與央大的討論也增加了。央大也知道他們的基地距離市立醫院基地僅3公里左右，且市立醫院規模不小，勢必存在競合關係，經過討論，校方幾乎已經定調做一百床以下的小型醫院，另外發展老人復健、復能醫學，市立醫院則著重在婦幼醫療專業。
賈蔚說，他也聽過坊間傳聞央大與聯新國際醫院要合作，校方想要發展的方向與聯新的專長剛好一致，站在市府立場，當然樂見其成。據他了解，央大已經在簽新的合作意向書，如果進展順利，或許2、3年後能提供門診服務，住院因為建設可能會再慢一點。
桃園副市長王明鉅表示，市立醫院會做一些民間業者不太願意做的專科，假設央大與聯新合作發展老人復健醫學，這也是好事，大家分工，一起提供更好的醫療環境。
呂林小鳳也提到，八德人口成長快速，婦幼醫療需求殷切，她已連續3年於提出「婦幼專責醫院」訴求，也希望市立醫院能跟林口長庚醫院一樣，出入口就設在捷運綠線延伸中壢的站點旁，提升就醫便利性；王明鉅則說，此部分在都市規畫內容都有考慮。
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