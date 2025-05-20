金大與森田藥粧合作設研究中心 推動一條根產品國際化

國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑，未來中心將結合學術研究與產業實務，深化金門一條根的原料驗證、功效分析與產品開發，目標是將金門在地特色植物推向全球市場，該公司透露，最快年底就有一條根的保養護膚品上市。

金門大學校長陳建民表示，學校積極透過產學整合，協助金門地方產業升級，同時提供青農契作機會，活化農業與在地經濟。他指出，研究中心未來將聚焦於一條根原料成分分析、保健食品及美妝產品開發，並進行市場推廣策略研究，進一步實現產品溯源與科學化研發。

陳建民也提到，研究中心由食品科學系李欣玫博士主持，繼先前結合高粱與小麥研發啤酒並供金酒公司參考後，此次再度針對金門特有的一條根農作物展開應用研究，透過與森田藥粧的合作，將專業研發成果導入國際通路，為金門地區創造產品附加價值與出口契機。

森田藥粧集團董事長特助周鴻佑表示，公司此次選擇在金門成立一條根原產地設立研發中心，目的是結合金大團隊的專業技術，從原料溯源到產品開發全程監製，確保產品的安全性與有效性。他指出，未來產品將朝美容皂與舒緩保養品方向發展，預計最快年底即可推出新系列，並藉由森田藥粧在全球21個國家的銷售據點，落實「在地原料、全球市場」的目標。

森田藥粧集團執行副總邵子豪也提到，集團長年致力於天然植物原料的科學研究與創新應用，此次合作不僅象徵產學共創的新篇章，更為金門特色作物注入全新生命力。他強調，森田藥粧將持續以專業創新為核心，將研究成果轉化為優質產品，推廣至全球市場。

金門大學表示，這項合作結合了學術與企業的雙重資源，不僅呼應森田藥粧「品質信賴、專業創新、國際拓展」的企業使命，更展現雙方對健康生活價值的長遠承諾。未來研究中心將成為推動金門一條根多元化、現代化、國際化發展的重要基地。 森田藥粧集團執行副總邵子豪在會場也逐一介紹森田目前主打的商品，希望未來也能開發出一條根商品，將金門在地植物推向全球市場。記者蔡家蓁／攝影 森田藥粧集團執行副總邵子豪（左）與森田藥粧集團董事長特助周鴻佑在媒體聯訪時，說明公司在金門成立一條根原產地設立研發中心，目的是結合金大團隊的專業技術，從原料溯源到產品開發全程監製，確保產品的安全性與有效性。記者蔡家蓁／攝影 國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑。記者蔡家蓁／攝影 森田藥粧集團董事長特助周鴻佑表示，公司此次選擇在金門成立一條根原產地設立研發中心，未來產品將朝美容皂與舒緩保養品方向發展，預計最快年底即可推出新系列。記者蔡家蓁／攝影

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