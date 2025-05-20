金大與森田藥粧合作設研究中心 推動一條根產品國際化
國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑，未來中心將結合學術研究與產業實務，深化金門一條根的原料驗證、功效分析與產品開發，目標是將金門在地特色植物推向全球市場，該公司透露，最快年底就有一條根的保養護膚品上市。
金門大學校長陳建民表示，學校積極透過產學整合，協助金門地方產業升級，同時提供青農契作機會，活化農業與在地經濟。他指出，研究中心未來將聚焦於一條根原料成分分析、保健食品及美妝產品開發，並進行市場推廣策略研究，進一步實現產品溯源與科學化研發。
陳建民也提到，研究中心由食品科學系李欣玫博士主持，繼先前結合高粱與小麥研發啤酒並供金酒公司參考後，此次再度針對金門特有的一條根農作物展開應用研究，透過與森田藥粧的合作，將專業研發成果導入國際通路，為金門地區創造產品附加價值與出口契機。
森田藥粧集團董事長特助周鴻佑表示，公司此次選擇在金門成立一條根原產地設立研發中心，目的是結合金大團隊的專業技術，從原料溯源到產品開發全程監製，確保產品的安全性與有效性。他指出，未來產品將朝美容皂與舒緩保養品方向發展，預計最快年底即可推出新系列，並藉由森田藥粧在全球21個國家的銷售據點，落實「在地原料、全球市場」的目標。
森田藥粧集團執行副總邵子豪也提到，集團長年致力於天然植物原料的科學研究與創新應用，此次合作不僅象徵產學共創的新篇章，更為金門特色作物注入全新生命力。他強調，森田藥粧將持續以專業創新為核心，將研究成果轉化為優質產品，推廣至全球市場。
金門大學表示，這項合作結合了學術與企業的雙重資源，不僅呼應森田藥粧「品質信賴、專業創新、國際拓展」的企業使命，更展現雙方對健康生活價值的長遠承諾。未來研究中心將成為推動金門一條根多元化、現代化、國際化發展的重要基地。
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