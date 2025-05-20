快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

金大與森田藥粧合作設研究中心 推動一條根產品國際化

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑，未來中心將結合學術研究與產業實務，深化金門一條根的原料驗證、功效分析與產品開發，目標是將金門在地特色植物推向全球市場，該公司透露，最快年底就有一條根的保養護膚品上市。

金門大學校長陳建民表示，學校積極透過產學整合，協助金門地方產業升級，同時提供青農契作機會，活化農業與在地經濟。他指出，研究中心未來將聚焦於一條根原料成分分析、保健食品及美妝產品開發，並進行市場推廣策略研究，進一步實現產品溯源與科學化研發。

陳建民也提到，研究中心由食品科學系李欣玫博士主持，繼先前結合高粱與小麥研發啤酒並供金酒公司參考後，此次再度針對金門特有的一條根農作物展開應用研究，透過與森田藥粧的合作，將專業研發成果導入國際通路，為金門地區創造產品附加價值與出口契機。

森田藥粧集團董事長特助周鴻佑表示，公司此次選擇在金門成立一條根原產地設立研發中心，目的是結合金大團隊的專業技術，從原料溯源到產品開發全程監製，確保產品的安全性與有效性。他指出，未來產品將朝美容皂與舒緩保養品方向發展，預計最快年底即可推出新系列，並藉由森田藥粧在全球21個國家的銷售據點，落實「在地原料、全球市場」的目標。

森田藥粧集團執行副總邵子豪也提到，集團長年致力於天然植物原料的科學研究與創新應用，此次合作不僅象徵產學共創的新篇章，更為金門特色作物注入全新生命力。他強調，森田藥粧將持續以專業創新為核心，將研究成果轉化為優質產品，推廣至全球市場。

金門大學表示，這項合作結合了學術與企業的雙重資源，不僅呼應森田藥粧「品質信賴、專業創新、國際拓展」的企業使命，更展現雙方對健康生活價值的長遠承諾。未來研究中心將成為推動金門一條根多元化、現代化、國際化發展的重要基地。

森田藥粧集團執行副總邵子豪在會場也逐一介紹森田目前主打的商品，希望未來也能開發出一條根商品，將金門在地植物推向全球市場。記者蔡家蓁／攝影
森田藥粧集團執行副總邵子豪在會場也逐一介紹森田目前主打的商品，希望未來也能開發出一條根商品，將金門在地植物推向全球市場。記者蔡家蓁／攝影
森田藥粧集團執行副總邵子豪（左）與森田藥粧集團董事長特助周鴻佑在媒體聯訪時，說明公司在金門成立一條根原產地設立研發中心，目的是結合金大團隊的專業技術，從原料溯源到產品開發全程監製，確保產品的安全性與有效性。記者蔡家蓁／攝影
森田藥粧集團執行副總邵子豪（左）與森田藥粧集團董事長特助周鴻佑在媒體聯訪時，說明公司在金門成立一條根原產地設立研發中心，目的是結合金大團隊的專業技術，從原料溯源到產品開發全程監製，確保產品的安全性與有效性。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共同見證這項重要產學合作里程碑。記者蔡家蓁／攝影
森田藥粧集團董事長特助周鴻佑表示，公司此次選擇在金門成立一條根原產地設立研發中心，未來產品將朝美容皂與舒緩保養品方向發展，預計最快年底即可推出新系列。記者蔡家蓁／攝影
森田藥粧集團董事長特助周鴻佑表示，公司此次選擇在金門成立一條根原產地設立研發中心，未來產品將朝美容皂與舒緩保養品方向發展，預計最快年底即可推出新系列。記者蔡家蓁／攝影

青農 金門 科學

延伸閱讀

520凌晨中國男偷渡金門遭逮 海巡不排除認知作戰

賴清德就職周年2陸男搭舢舨闖金門二膽 海巡立即逮人

陸客暴增亂象四起惹民怨 金門議員促觀光處研擬對策

明日之星變共諜？海巡署證實莊宗輝涉案 遭記過免職

相關新聞

中央大學蓋醫院有譜？傳與聯新合作發展專業醫療

中央大學無償取得桃園市政府位於八德區2.55公頃土地，計畫興建醫院，但多年無下文，被市府下通牒今年底要有實質進程，近日傳...

金大與森田藥粧合作設研究中心 推動一條根產品國際化

國立金門大學與森田藥粧集團今天正式揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，儀式於金門大學食品科學系舉行，雙方代表與地區貴賓共...

辛耘企業董事長謝宏亮捐1億 支持清大物理衝刺全球排名

為支持清大物理系全力發展科學研究、國際合作，並提升國際排名與學術影響力，畢業自清華物理系的辛耘企業董事長謝宏亮今宣布捐款...

許勝雄與黃仁勳相中北士科 文青變科技教父重拾教鞭

台師大國文系畢業的金仁寶集團總裁許勝雄，暌違5、60年後，接受東海大學管理學院講座教授聘書，開設有學分的高階管理課程。

東海攜手輝達再次連線AI教父黃仁勳 為中部唯一合作大學

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳(Jensen Huang)19日在台北流行音樂中心發表COMPUTEX 20...

黃仁勳旋風燒桃園3校 COMPUTEX演講開放報名即秒殺

今上午舉辦「COMPUTEX 2025 NVIDIA執行長黃仁勳 Keynote Watch Party」，中原、元智及中央大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。