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大葉大學生改造白色恐怖偵訊室 入圍文資創意獎

中央社／ 彰化20日電

大葉大學空設系學生參加文資創意獎競賽有4件作品入圍，有學生關注人權議題，將白色恐怖時期偵訊室改造成展覽館，員工宿舍改造為花園，透過種植植物等設計，象徵新生與突圍。

彰化大葉大學空間設計學系學生報名參加文化部文化資產局主辦的「2025 A+文化資產創意獎競賽」，有4件作品入圍競賽中的文資空間設計類項目，內容涵蓋歷史記憶、地方價值與環境永續，展現學生對文化資產空間記憶的觀察與文化轉譯。

大葉大學今天指出，學生邱鈺媗設計的作品「安康接待室-壓迫與重生」，關注人權議題，將白色恐怖時期的偵訊室改造為展覽館將當時的員工宿舍也改造為花園，透過新種植的植物與打破牆壁的設計，象徵新生與突圍，提供沉浸式體驗，期許曾經的傷痛能讓人更珍惜現在的自由。

邱鈺媗向中央社記者說明，她將安康接待室原本關押政治犯的監牢，基於被關押囚禁的視覺及壓迫的空間感受，規劃為視覺展覽區，至於聽覺展覽區原本則是審訊犯人的空間，以被關押時的聽覺感受進行規劃，展覽白色恐怖時期被禁止的音樂或相關影片。

邱鈺媗指出，接待室的員工宿舍則規劃成花園，設計概念來自白色恐怖時期的極權統治被推翻的事件，破壞部分原有牆體，種植新植栽，象徵固有權力被破壞及新生 命的重生、但舊有的東西不會完全消失，而是以新的形式存在。

白色恐怖 文化資產

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