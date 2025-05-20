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台大EMI國際論壇 陳文章：教學變革以學生為核心

中央社／ 台北20日電

台灣大學雙語中心舉辦英語授課（EMI）國際論壇，台大校長陳文章表示，EMI並非語言替代，而是以學生學習為核心的教學文化變革，也是連結本地學習與全球視野的關鍵途徑。

台大今天發布新聞稿指出，在國際化與高教轉型交織的當下，英語授課已成各國大學創新與連結全球的重要橋梁；台大雙語教育中心近日舉辦EMI Horizons論壇，邀集新加坡、日本、韓國、英國、台灣共上百名校內外教育工作者與學者共襄盛舉，探討EMI的挑戰與實踐。

陳文章在論壇致詞中提到，EMI並非語言替代，而是以學生學習為核心的教學文化變革，而台大推動「未來大學」願景，致力於建構開放、多語與跨域融合的學習場域，EMI正是連結本地學習與全球視野的關鍵途徑。

論壇也邀請學者專題演講，例如前成功大學校長蘇慧貞深入剖析EMI背後的教育價值與本質，台大副校長丁詩同則分享台大在人才培育與教學設計上的雙語實踐路徑；另外還安排4場主題講座，聚焦EMI理論、實務與創新。

圓桌論壇則邀請韓國首爾大學、日本九州大學和台灣4所雙語標竿大學（台大、台灣師範大學、成功大學、中山大學）代表深度對談。與談者認為EMI推動的初衷並非獨尊英語或只求教學「英語化」，而是期待創造更多跨文化及跨領域對話，促進彼此了解及合作，達到真正的全球在地化。

丁詩同認為，EMI不僅是語言政策，而是大學教學的「再思與再造」，激化教學創新與合作，讓教學重返核心、讓學習回歸本質，同時提供學生適當挑戰與支持，真正提升國際視野與全球素養，為自己的未來創造更多選擇。

英語 成功大學 台大

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