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許勝雄與黃仁勳相中北士科 文青變科技教父重拾教鞭

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
金仁寶總裁許勝雄在東海大學上課，以金仁寶核心經營公式 「Y = f (L, C, K)/T」為切入，用數理語言拆解企業邏輯，談風險、談人才、談 決策。圖／東海大學提供
金仁寶總裁許勝雄在東海大學上課，以金仁寶核心經營公式 「Y = f (L, C, K)/T」為切入，用數理語言拆解企業邏輯，談風險、談人才、談 決策。圖／東海大學提供

台師大國文系畢業的金仁寶集團總裁許勝雄，暌違5、60年後，接受東海大學管理學院講座教授聘書，開設有學分的高階管理課程。

巧合的是，許勝雄與NVIDIA執行長黃仁勳，不約而同選擇將未來企業總部設在北士科。兩位產業領䄂一位定義AI時代，一位回歸教育現場，共同展現出對未來聚落與人才核心的前瞻眼光。

東海大學校長張國恩盛情之邀下，許勝雄終於點頭走入教室，開設學分課「無懼挑戰，企業永遠的使命」許勝雄不談創業神話，以數理思維闡釋經營邏輯，讓學生理解企業運作背後的科學與哲學。

許勝雄從當年睡夢中都會夢見詩詞的國文系青年，到今日走遍五大洲，2024年營收創下345億美元的科技教父，許勝雄說，他從未忘記教育的重要性，拿起粉筆站上講台，不是憑藉企業頭銜，而是來自他走過的每一段荊棘之路。

他說，「從與父親許潮英共同創辦金仁寶那天起，我就明白：企業的成長從來沒有捷徑。」他回憶，1987 年那場工廠大火造成6億元損失，卻成為金仁寶從傳統製造轉型智慧科技的關鍵轉捩點「風險無法避免，但能否穿越它，取決於你是否還保有創業當初的勇氣與對未來的韌性。」

因此許勝雄的人生第一堂學分課，他以金仁寶核心經營公式「Y = f (L, C, K)/T」為切入，用數理語言拆解企業邏輯，談風險、談人才、談決策。對他而言，經營是一場精密演算，而領導，更是要將智慧、使命與責任扛在肩上。

許勝雄強調，企業的終極使命不在於規模，而是責任。他認為「企」字去人則止，他以極簡之筆指出「企業的核心是人」「企」若無人，即止步不前。人才是企業永續與創新的第一資本。

許勝雄提到，金仁寶「細胞分殖」的組織型態，每一位員工都是一個可以自主成長的細胞，企業要提供土壤，讓他們茁壯。他說明「企業可以家庭化，但不能家族化」清楚界定了情感文化與專業制度的分界。

台師大國文系畢業的金仁寶集團總裁許勝雄，棄筆從商，在東海大學開設有學分的高階管理課程。圖／東海大學提供
台師大國文系畢業的金仁寶集團總裁許勝雄，棄筆從商，在東海大學開設有學分的高階管理課程。圖／東海大學提供

許勝雄 東海大學 北士科

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