東海攜手輝達再次連線AI教父黃仁勳 為中部唯一合作大學

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳(Jensen Huang)19日在台北流行音樂中心發表COMPUTEX 2025主題演講，主題聚焦「人工智慧與加速運算的最新突破」，探討生成式AI、代理AI、實體AI與科學運算如何全面重塑未來產業版圖。東海大學再度與NVIDIA合作，成為中部唯一同步連線演講的Watch Party大學。

此次活動，吸引超過300多位師生熱情參與，現場座無虛席，許多學生更是一早就到場外排隊，只為見證AI教父的最新觀點。

負責承辦的東海大學圖資長楊朝棟表示，今年Watch Party升級打造沉浸式科技現場，與台北主場同步連線，共同見證科技巨頭對未來世界的前瞻觀察，也激發年輕世代對AI的應用理解與想像。

學生們手持NVIDIA信仰潮T合影打卡、爭相參加互動任務，從資工、資管到生科、外文等不同領域的學生齊聚一堂，在科技浪潮中交織出跨域學習的火花。

楊朝棟說：「東海連續兩年與輝達合作，本次活動不僅同步轉播，也由副校長張嘉修、學務長龍鳳娣親自陪同師生觀賞直播，共襄這場高科技與高學術價值的盛會。」來到東海與黃仁勳零距離連線，同步參與此次主題演講。

張嘉修說，東海之所以能夠有完整的AI布局，校友鄭清和大力推動AI中心成立功不可沒，因為校友的投入，才能使東海以超前的速度，成為台灣AI大學的代表之一。」

公共事務處處長黃兆璽表示，活動不僅有高畫質同步直播，與限量收藏版NVIDIA信仰潮T，更有由NVIDIA官方贊助的抽獎活動，現場抽出GeForce RTX 50系列顯示卡幸運得主，還有限量科技周邊與原廠紀念禮盒。

這場結合科技趨勢、學術共學與產業合作的盛會，不只是一次跨校園、跨世代的知識連線，也再次驗證東海大學在AI教育與國際合作上的前瞻布局與影響力。隨著生成式AI與智慧應用蓬勃發展，東海將持續扮演鏈結產學、培育人才、領航創新的關鍵角色。 NVIDIA執行長黃仁勳發表演講，東海為中部唯一同步連線的Watch Party大學。圖／東海大學提供 各領域學生齊聚一堂，共襄這場高科技與高學術價值的盛會。圖／東海大學提供

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