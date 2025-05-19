黃仁勳旋風燒桃園2校 COMPUTEX演講開放報名即秒殺
今上午舉辦「COMPUTEX 2025 NVIDIA執行長黃仁勳 Keynote Watch Party」，中原及元智大學，同步轉播NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於COMPUTEX 2025的主題演講。活動開放全校師生、全國學生、教師及各界人士參加，中原大學開放報名時，立刻秒殺，皆期盼透過現場交流與專家分享，引領聽眾掌握人工智慧最新趨勢。
此次活動不僅為NVIDIA與中原大學長期合作關係的延續，更再次彰顯中原大學在AI教育與產學連結上的領先地位。近年來，中原大學積極推動人工智慧跨域教學與研究，導入NVIDIA最新硬體與平台資源，強化學生實作與創新能力，提升就業優勢。
中原大學表示，透過此次與NVIDIA合作舉辦的Watch Party，不僅可讓學生同步掌握產業前沿脈動，更能展現中原大學強大的國際連結與數位科技實力。活動當天除直播黃仁勳精彩演說，深入探討AI發展趨勢與職涯機會外，現場也展出MSI GeForce RTX 5080全新高階筆電，並提供豐富餐點與抽獎活動，獎項包含GeForce RTX 50系列顯示卡、MSI高效能電競筆電、限量版 NVIDIA T-shirt等多項精美好禮。
元智大學校長廖慶榮說，校方非常榮幸能共同協辦此次COMPUTEX 2025 Keynote Watch Party活動。黃仁勳歷年來的主題演講，不僅展現對著人工智慧科技產業的深遠洞察與前瞻視野，也為學生提供了寶貴的產學接軌機會。藉由這場活動，期盼能激發學生對人工智慧及未來科技的興趣，並進一步強化其面對未來挑戰所需的學習動能與創新思維。
透過此次Watch Party活動，元智大學積極串聯學術研究與全球科技脈動，不僅展現學校在教學資源與實作空間上的整合實力，也呼應推動科技素養普及的社會責任。同時，此活動也作為銜接高中與大學學習的重要平台，強化學生學習動機，引領青年學子提早接軌國際科技視野。
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