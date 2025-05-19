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陽明交大客院慶20周年 推紀念特刊與全球客家研究期刊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次舉辦紀念特刊「踏實望遠——我們客院是怎麼建起來的？」新書發表會及「全球客家研究、期刊10年慶祝活動。圖／陽明交大提供
這次舉辦紀念特刊「踏實望遠——我們客院是怎麼建起來的？」新書發表會及「全球客家研究、期刊10年慶祝活動。圖／陽明交大提供

陽明交大客家文化學院今天舉行年度客家周開幕式，慶祝成立20周年，並舉辦紀念特刊「踏實望遠——我們客院是怎麼建起來的？」新書發表會及「全球客家研究」期刊10年慶祝活動，院長簡美玲提及，期盼客家文化學院在教學和研究的之路上，踏實望遠。

簡美玲在致辭中回顧學院從2004年創立「兩系一中心」到博士班的發展歷程，20年來致力於培育學生對客家及多元族群的博雅教育，堅守教學和研究初心，並期待學院未來繼續踏實望遠。

紀念特刊主編、教授魏玓分享編纂過程，感謝歷任院長及同仁的支持，並強調特刊旨在追溯學院歷史，為未來發展奠基。他特別提到首任院長莊英章的訪談，豐富了特刊的歷史厚度和人文溫度。

活動同時慶祝「全球客家研究」期刊自2013年創刊以來，連續10餘年榮獲8項國家圖書館獎。簡美玲感謝歷任院長、編輯團隊及學者的努力，使期刊成功推動電子化，並提升其國際影響力。

陽明交通大學副校長周倩表示，客家文化學院是唯一設在古蹟群中的學院，本校將全力支持學院發展，並期許「全球客家研究」成為國際知名期刊。國科會相關計畫也將邀請客院參與，以促進科技與在地文化的融合。

客委會主委古秀妃肯定學院在人才培育上的貢獻，客家研究非常重要，客家文化學院保存與累積了豐富的知識，然而推廣普及也很重要，這是我們未來要努力的方向。

今年的客家周系列活動將持續至6月7日，內容包括「馬來西亞砂拉越美里市客家市鎮踏查誌」海報展、「戲說客語」客語戲劇表演影片展及「客家文學：魯冰花英譯版誕生」座談等，誠邀舊雨新知，共襄盛舉。

陽明交大客家文化學院今天舉行年度客家周開幕式，慶祝成立20周年。圖／陽明交大提供
陽明交大客家文化學院今天舉行年度客家周開幕式，慶祝成立20周年。圖／陽明交大提供

馬來西亞 陽明交通大學 陽明交大 客語 客家文化 客委會

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