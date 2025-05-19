新北淡水淡江大學攜手NVIDIA 舉辦Watch Party直播

今天的AI大事，就是在台北流行音樂中心，COMPUTEX台北國際電腦展NVIDIA執行長黃仁勳的主題演講，由淡江大學AI創智學院與NVIDIA輝達主辦的同步直播Watch Party活動，在淡江大學守謙國際會議中心登場，現場吸引超過400位淡江師生與多所高中學生及家長踴躍參與，人潮爆滿，成為全臺少見規模的NVIDIA校園同步直播活動。

這場活動獲NVIDIA、新北市青年局、兩校友企業翰可國際與穩懋半導體，以及淡江國際暨兩岸事務處協辦，「NVIDIA COMPUTEX 2025 黃仁勳執行長 Keynote Watch Party」同步直播，學校表示，本次盛會同步轉播，演講內容聚焦人工智慧驅動的新世代運算技術與產業革新，不僅為與會者提供了近距離接觸全球科技趨勢的寶貴機會，更彰顯淡江大學在AI教育領域的前瞻視野與實力。

淡江大學校長葛煥昭表示，AI是未來的通用語言，淡江持續強化教學與產業接軌，並推動『AI + SDGs = ∞』的校務發展願景。未來將打造接軌國際的AI教育環境，讓學生在淡江就能站上科技最前線。」

主持團隊由電機工程學系劉寅春主任領銜，攜手人工智慧學系年輕師資，包括黃彥均助理教授、韓籍教師鄭在植助理教授，透過3位老師深入淺出與風趣幽默的導讀與互動，引導現場來賓掌握AI發展脈動，激發對科技應用的理解與興趣。

AI創智學院李宗翰院長指出，人工智慧已成為未來的關鍵競爭力。淡江大學透過跨領域課程設計、產學合作與國際鏈結，積極培育具備創新能力與實作經驗的AI+複合型人才。希望高中生透過本次活動感受到，選擇淡江，就是邁向 AI未來的起點。」展現產官學合作推動AI教育的成果。

活動結束後，諮詢熱潮不斷，多位高中生與家長主動洽詢學系規劃、課程內容等資訊。一位參與的高中生表示，過去總覺得AI是個遙不可及的領域，但今天的活動讓我真正理解了其中奧妙，更激發了我學習的熱情。

家長則肯定地表示，淡江大學擁有豐富的教學資源，與產業接軌緊密，若孩子能在這樣的環境中學習AI非常放心。

大力支持本次活動的新北市青年局邱兆梅局長說明，新北青年局一直積極推動青年學習AI技能，為自己的競爭力加分，除了與淡江大學合作協辦今日活動，也將持續推動各種AI線上課程、實體工作坊，協助青年掌握最新數位職能，培育新一代AI人才。

活動策劃別具匠心，除精彩直播外，特別規劃「早餐Bar」、早鳥潮T贈送與互動抽獎，最大獎更包含GeForce RTX 50系列顯示卡，提升參與者的互動感與投入度。活動設計貼近學生日常，讓AI教育不僅止於課堂，更融入實際體驗，具體展現淡江在AI教育推廣上的創新精神與整合能力。

未來，淡江大學將持續深化高中端鏈結，擴大辦理高中課程導覽與跨域合作計畫，讓更多學生及早接觸AI、進入科技核心，為升學與職涯發展奠定紮實基礎。

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