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正修科大餐飲系畢展創意台菜 料理美味廣受好評

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，畢業生秀出創新台式料理。圖／正修科大提供
正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，畢業生秀出創新台式料理。圖／正修科大提供

正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，以創新台式料理為主軸，融合傳統與現代元素演繹佳餚，驚豔四座，菜餚不僅是4年來學習成果，也是學生邁向專業職場領域的見證。

今年餐飲系畢業展選在系館前走廊舉行，以露天晚宴形式及音樂烘托營造溫馨氛圍，除了菜色吸睛，表演節目也別出心裁，餐飲四丙學生吳耕堯與建築系校友、創作歌手高君怡擔綱駐唱，熱舞社與川劇變臉演出更添精彩。

成果展以「開胃拼盤六品」揭開序幕，包括口水雞、中卷、金磚豆腐、丁香魚、椒鹽腰果與脆皮五花肉，學生對食材搭配與擺盤設計的巧思，主菜涵蓋多道高難度台式經典料理，如魚翅羹、蒜泥蒸海蝦粉絲煲、松阪豬炒時蔬、蔥油蒸龍虎斑與干貝絲米糕，色香味俱全，獲得一致好評。

壓軸上場「老菜脯雞湯」別具意義，湯頭使用副教授劉文得珍藏30年老菜脯熬煮，象徵技藝傳承與世代延續。甜點部分則由學生親手製作金桂椰香步步糕與搭配季節水果，完美收尾整場宴席，餐飲四乙學生吳宥霆的花式調酒表演與「阿Ken老師」川劇變臉演出，更將氣氛推至最高潮。

系主任王寶惜指出，此次成果展代表學生邁向專業職場，從食材採購、菜單設計、料理製作到現場接待，學生全程親力親為，展現完整的餐飲管理能力與服務禮儀。

校長龔瑞璋表示，學生的創意與專業表現，不僅是技術的呈現，更是學生自信與實力累積，對未來升學或進入職場都是一大助力。

正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，以創新台式料理為主軸。圖／正修科大提供
正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，以創新台式料理為主軸。圖／正修科大提供
正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，以創新台式料理為主軸。圖／正修科大提供
正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展，以創新台式料理為主軸。圖／正修科大提供
正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展以露天晚宴形式舉行。圖／正修科大提供
正修科技大學餐飲管理系今年畢業成果展以露天晚宴形式舉行。圖／正修科大提供

食材 職場 料理

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